川普險遭逼宮! FBI前代局長爆驚人內幕

在退休前夕被開除的前聯邦調查局(FBI)代理局長麥凱博(Andrew McCabe),在14日播出的電視訪問中透露,川普總統2017年5月突然開除聯邦調查局長柯米(James Comey),讓司法部高層大感詫異之際,開始私下討論是否徵召內閣成員,援引美國憲法第25條修正案,把川普逼下台。

麥凱博接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞雜誌「60分鐘」(60 Minutes)專訪的完整版將於17日播出;麥凱博在14日曝光的部分片段中表示,由於對川普開除柯米的舉動感到非常憂心,他因此下令正在調查俄羅斯干預2016年美國總統大選的聯邦調查局調查小組,把調查範圍擴大到川普開除柯米是否涉嫌妨礙司法。

麥凱博也要求調查小組進一步了解川普是否為俄羅斯謀利,可能傷害美國利益。

麥凱博所寫的爆料新書《威脅:恐怖主義盛行時代與川普主政下,聯邦調查局如何保護美國》(The Threat:How the F.B.I. Protects America in the Age of Terror and Trump)下周即將出版。

在「60分鐘」專訪中,麥凱博表示,柯米被開除後不久,他便與川普有過談話,柯米被開除的隔天他則與通俄案調查小組開會。

他說:「我非常擔心,想要確保通俄案調查不受影響,不會遭到輕易抹滅。如果我很快就被逼走、被調職或遭到開除,至少調查行動不會因此無故終止或消失。」

麥凱博在這段專訪中證實,司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)一度提議,與川普開會時要帶錄音器材,以便偷偷錄下川普發言。

麥凱博證實,司法部高層官員確實討論過要援引美國憲法第25修正案讓川普下台,司法部高層曾討論找副總統與大多數內閣官員合作的可能性。

與此同時,大西洋月刊(The Atlantic)網站也刊載了新書中他回顧在川普政府為官歲月的部分內容。

麥凱博在書中說,每次與川普談話後,都會記下談話內容及互動的備忘錄,原因是與柯米想法一樣:當與一個不可信賴的人對話時,必須把內容記下來。

麥凱博說,「人們根本不明白,離總統問責制的標準有多遠,今天我們有這樣一位總統,他不僅對刑事訴訟作出不利的評論,甚至會評論那些可能影響他的人,他幾乎每天都在做這兩件事……總統已超越了道德標準底線。他每天都帶來一個新的低點,總統把自己暴露為騙子,他會隨心所欲地說出任何他想要的東西。」

麥凱博在文中指出,在他接任FBI代理局長一職的第一天,即收到川普打來的電話。他對此感到很奇怪及不尋常,因為總統通常不會致電FBI局長。除非有國家安全問題,否則總統和局長之間不應有直接聯繫。而川普這樣做的原因很簡單,因為調查及起訴已在進行。

麥凱博表示,川普多次召他到白宮,都是商討FBI調查之事,特別提到解雇柯米是一個偉大的決定,強調因為很多人不喜歡,甚至討厭柯米。麥凱博透露,川普實際上使用了「仇恨」這個詞來形容柯米。