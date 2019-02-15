川普險遭逼宮！ FBI前代局長爆驚人內幕

聯邦調查局長柯米（James Comey）。 美聯社 分享 facebook

在退休前夕被開除的前聯邦調查局（FBI）代理局長麥凱博（Andrew McCabe），在14日播出的電視訪問中透露，川普總統2017年5月突然開除聯邦調查局長柯米（James Comey），讓司法部高層大感詫異之際，開始私下討論是否徵召內閣成員，援引美國憲法第25條修正案，把川普逼下台。

麥凱博接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞雜誌「60分鐘」（60 Minutes）專訪的完整版將於17日播出；麥凱博在14日曝光的部分片段中表示，由於對川普開除柯米的舉動感到非常憂心，他因此下令正在調查俄羅斯干預2016年美國總統大選的聯邦調查局調查小組，把調查範圍擴大到川普開除柯米是否涉嫌妨礙司法。

麥凱博也要求調查小組進一步了解川普是否為俄羅斯謀利，可能傷害美國利益。

麥凱博所寫的爆料新書《威脅：恐怖主義盛行時代與川普主政下，聯邦調查局如何保護美國》（The Threat：How the F.B.I. Protects America in the Age of Terror and Trump）下周即將出版。

在「60分鐘」專訪中，麥凱博表示，柯米被開除後不久，他便與川普有過談話，柯米被開除的隔天他則與通俄案調查小組開會。

他說：「我非常擔心，想要確保通俄案調查不受影響，不會遭到輕易抹滅。如果我很快就被逼走、被調職或遭到開除，至少調查行動不會因此無故終止或消失。」

麥凱博在這段專訪中證實，司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）一度提議，與川普開會時要帶錄音器材，以便偷偷錄下川普發言。

麥凱博證實，司法部高層官員確實討論過要援引美國憲法第25修正案讓川普下台，司法部高層曾討論找副總統與大多數內閣官員合作的可能性。

與此同時，大西洋月刊（The Atlantic）網站也刊載了新書中他回顧在川普政府為官歲月的部分內容。

麥凱博在書中說，每次與川普談話後，都會記下談話內容及互動的備忘錄，原因是與柯米想法一樣：當與一個不可信賴的人對話時，必須把內容記下來。

麥凱博說，「人們根本不明白，離總統問責制的標準有多遠，今天我們有這樣一位總統，他不僅對刑事訴訟作出不利的評論，甚至會評論那些可能影響他的人，他幾乎每天都在做這兩件事……總統已超越了道德標準底線。他每天都帶來一個新的低點，總統把自己暴露為騙子，他會隨心所欲地說出任何他想要的東西。」

麥凱博在文中指出，在他接任FBI代理局長一職的第一天，即收到川普打來的電話。他對此感到很奇怪及不尋常，因為總統通常不會致電FBI局長。除非有國家安全問題，否則總統和局長之間不應有直接聯繫。而川普這樣做的原因很簡單，因為調查及起訴已在進行。

麥凱博表示，川普多次召他到白宮，都是商討FBI調查之事，特別提到解雇柯米是一個偉大的決定，強調因為很多人不喜歡，甚至討厭柯米。麥凱博透露，川普實際上使用了「仇恨」這個詞來形容柯米。