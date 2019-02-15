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巴維理在參院過關 回鍋任美國司法部長

2019-02-15 17:08世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

司法部長任命巴維理，參院過關。 世界日報記者趙元良／翻攝
司法部長任命巴維理，參院過關。 世界日報記者趙元良／翻攝
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國會參院14日投票通過川普總統提名的司法部長巴維理（William Barr）任命案，儘管民主黨依舊擔心巴維理就任，會限制特檢官穆勒（Robert Mueller）的「通俄門」調查，絕大多數民主黨議員投了反對票，但由共和黨控制的參院還是以54比45通過其任命。

68歲的巴維理14日在白宮宣誓就職，這是他第二度擔任司法部長，此前他曾擔任老布希總統時期的司法部長。

不過這次他接手的司法部，因穆勒的「通俄門」調查而備受川普批評；待該調查結束，巴維理也需對公布調查結果或公布多少做決定。

這也是民主黨仍有戒心的主要原因，擔心巴維理不公開調查結果，更可能利用合法漏洞掩蓋調查內容，阻擋針對白宮簽發問話傳票。

巴維理本人此前曾公開或私下對「通俄門」調查表達保留態度，在提名聽證上亦拒絕毫無保留地公布穆勒的調查報告。

參院司法委員會副主席范士丹（Dianne Feinstein）說，巴維理是行政權力的擁護者，他把總統權力凌駕於法律之上。

不過巴維理獲共和黨廣泛支持，參院司法委員會共和黨籍主席葛理漢（Lindsey Graham，南卡州），稱讚川普任命巴維理領導司法部是「傑出」（outstanding）的選擇；參院司法委員會前共和黨主席葛拉斯理（Chuck Grassley，愛阿華州）亦稱巴維理是坦率正直的人，願與國會開展有成效的討論。

肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）是唯一投反對票的共和黨議員，而民主黨參議員曼欽（Joe Manchin，西維州）、瓊斯（Doug Jones，阿拉巴馬州）、席納瑪（Kyrsten Sinema，亞利桑納州），則偏離黨派路線，投了支持票。

共和黨民主黨通俄門
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