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川普將宣布緊急狀態取邊牆費 專家：爆法律戰恐影響連任

2019-02-15 17:08世界日報 編譯孫梁／綜合14日電

川普將宣布進入緊急狀態。 法新社
川普將宣布進入緊急狀態。 法新社
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面對川普總統將宣布國家緊急狀態以獲得邊界牆經費，眾院議長南西．波洛西不僅嘲諷川普此舉為「走投無路的迂迴戰術」，更警告支持川普的共和黨人，下屆民主黨總統也將效法，在限槍問題上也採取同樣做法。

專家指出，川普宣布緊急狀態將掀起法律戰，導致建牆計畫延誤，甚至影響川普2020年的連任競選。

德州大學法學教授佛拉戴克認為，川普宣布緊急狀態將引發一系列官司，而曠日持久的法律戰可能是迫使川普上月從緊急狀態後退的因素。

波洛西表示，民主黨的總統也可宣布緊急狀態，如果川普創下先例，那麼共和黨人未來將面對的是極大的不安和沮喪。

波洛西說，在佛羅里達州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas HS）槍案發生一周年之際，真正的國家緊急狀態不是非法越境，而是槍枝暴力。

她說：「值此佛州槍案一周年，你為何不宣布緊急狀態？我希望你宣布。民主黨的總統會宣布。」

民主黨國會眾議員克里夫（Emanuel Cleaver）表示，民主黨主張的許多議題都屬於國家緊急狀態範疇，如氣候變遷和收入不平等。

波洛西沒有說明會不會對川普的緊急狀態提出司法挑戰，但表示「我們將考慮各種選項，現在尚未做出決定。」

但眾院多數黨領袖侯耶爾（Steny Hoyer，馬里蘭州）表示，民主黨將向法院提控，並表示如果打官司，對川普將很不利；許多共和黨人也持有同樣看法。

波洛西強調，任何黨的總統都不應不經國會同意，而利用宣布緊急狀態來推動自己的計畫，包括民主黨總統在限槍問題上，儘管她堅決支持限槍。

波洛西說：「我不主張任何黨的總統為推動其政策而繞過國會，因為邊界牆而宣布緊急狀態，共和黨人將會對被他們打開的門而後悔。」

眾院前多數黨領袖康特的前助理、共和黨策士海耶也警告共和黨不要犯錯；他說，如果川普創下宣布緊急狀態的先例，下屆民主黨總統將會在限槍和氣候變遷上，也會以宣布國家緊急狀態來處理。

川普民主黨共和黨
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