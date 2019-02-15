被爆險遭逼宮 川普轟麥凱博：國家之恥

2019-02-15 17:08 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



前聯邦調查局（FBI）副局長麥凱博（Andrew McCabe）。 美聯社 分享 facebook

前聯邦調查局（FBI）副局長麥凱博（Andrew McCabe）的爆料訪談播出後數小時，川普總統隨即上推特發文駁斥。川普痛批麥凱博是「國家之恥」，假裝自己是「可憐的小天使」，其實是「喜萊莉（柯林頓）醜聞和俄羅斯騙局的重要一分子」、「洩密（前FBI局長）柯米的傀儡」。

司法部則發表聲明，否認麥凱博有關司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）建議對川普秘密錄音一說。司法部聲明指出：「副部長從未批准任何麥凱博提及的錄音。副部長以前就說過，根據他個人與川普的互動了解，沒有理由援引憲法第25修正案。」

川普另在推特寫道，「許多FBI高級主管被解雇、被迫離開。麥凱博的妻子還從柯林頓競選陣營那裡收到大筆捐款；是他讓喜萊莉過關的。麥凱博對FBI來說是個恥辱，也是我們國家之恥。讓美國再次偉大！」

白宮發言人莎拉．桑德斯（Sarah Sanders）也發表聲明指出，「麥凱博因為多次向調查人員說謊而丟臉下台，他的自私和破壞行徑讓他對總統展開了毫無根據的調查。他的行為太可恥，才會被提交給聯邦檢察官。麥凱博沒有可信度，他對FBI全體職員和對我們這個偉大國家來說，都是個難堪的人。」

川普的堅定盟友、聯邦參議員、司法委員會主席葛理漢（Lindsey Graham），則應媒體要求發表聲明指出，麥凱博有必要向參院司法委員會做出解釋。

葛理漢表示，「在麥凱博的『60分鐘』訪談後，他和其他人必須在參院司法委員會面前全面解釋，為何要監聽川普競選顧問佩吉（Carter Page）的通訊紀錄，現在又為何比以往任何時候都更加反對川普總統。」

副總統潘斯也針對麥凱博受訪一事指出，他「從未聽說任何有關第25修正案的討論。坦白說，我覺得就算只是提到這件事，都是很荒謬的。」