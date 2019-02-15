影／華人區碰瓷 伺機撲車假摔

2019-02-15 14:20 世界日報 記者 世界日報 記者 陳開 ／洛杉磯報導



美國南加州數個華人聚居城市近來發生多起疑似碰瓷事件，有的碰瓷者突然跑向高速路匝道（freeway off-ramps）低速行駛的車輛，有的藏在停止車輛的車尾，還有的推購物車在超市停車場尋找目標。由於有碰瓷事件發生在聖蓋博市境內，聖蓋博市警局警官Christine Nolasco在回應本報記者提問時表示，碰瓷案件常發生，最好應對方法，就是立刻報警。

華裔民眾劉均義（Nick Luu）日前在臉書分享行車記錄器拍攝的視頻。劉均義認為，影片中衝向行駛車輛的行人，明顯是在碰瓷。

視頻顯示，10號公路聖蓋博大道（San Gabriel Blvd）出口匝道，有路人坐在停車標誌(STOP sign)附近。一輛銀色休旅車在停車標誌前短暫停留，見路人坐著沒動，遂加油緩慢前行。原本坐著的路人突然站起，跑向銀色休旅車。休旅車見狀，再度停車，路人則原地站定；見路人未動，休旅車再次啟動，而路人則三步併作兩步，衝撞休旅車右前方並躺倒街頭。

劉均義表示，路人躺了一會兒，重新站起與車內的女司機對話，他們好像在討價還價；而女司機指了指車內安裝的行車記錄儀，沒有支付任何現金便駕車離開。

無獨有偶，華裔何女士的家人日前在天普市也有類似遭遇。何女士表示，她的家人去天普市小雅屋購物後，準備駕車離開；發現一名亞裔男站在車輛後，久久不願離去。

何女士的家人只好長時間停車等待，而亞裔男似乎有所察覺，佯裝走向自己汽車拿東西。何女士家人見亞裔男離開，正要倒車離開，卻從後視鏡中，發現亞裔男偷偷摸摸的返回，並躺倒在車尾。何女士說，家人見狀，搖下車窗大聲詢問「你要幹什麼」，對方則匆忙跑入附近店家。

網絡上亦流傳一段拍攝於3163 N San Gabriel大道附近的視頻，視頻中黑衣男子埋伏在正欲倒車的車輛後方，待車輛後退，立即與其發生碰撞，並滾離車輛行駛路徑。

華興保險總裁張國興的同仁也有相似遭遇。張國興表示，哈仙達岡(Hacienda Heights)辦公室的一名同仁中午駕車外出用餐，倒車時突然聽見西裔母女大聲叫喚。下車發現，一名西裔女躺在地聲稱被撞；該女還表示，她已經懷孕，遭車輛撞擊恐造成內傷，要求給予賠償。

張國興指出，同仁回憶，倒車時有留意周圍情況，且下車查看現場，發現車輛只是碰到西裔女推的購物車。張國興的同仁藉由保險從業經驗，研判應該是碰瓷，遂打電話報警。在警員趕到現場展開調查後，亦認為是碰瓷事件。西裔女沒有再要求賠償，而是匆匆離開。

張國興表示，很多民眾不像經驗老到的保險從業人員，能一眼識破「碰瓷」。建議擁有保險的民眾，案件發生後，無論過錯在哪方，都應該堅持報警。如果條件允許，為車輛配置行車記錄器，也是防範碰瓷的好方法。

劉均義亦認為，安裝行車記錄器很重要。他表示，世風日下（Times are real tough），碰瓷事件不少見；部分英語不好的民眾，可能會選擇「破財消災」，正好著了碰瓷者的道。

聖蓋博市警局警官Christine Nolasco亦建議，如果遭遇行人有攻擊性行為（aggressive）、嘗試破壞你的車輛或阻止你離開，報警是最好選擇。聖蓋博市警局近期雖然沒有接到正式報案，但她聽說過劉均義的案子。她表示，碰瓷案件常發生，市民的確需要留意。