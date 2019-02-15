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影／執意築牆！川普擬宣布緊急狀態 民主黨：無法無天

2019-02-15 13:14聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國白宮14日發出聲明，指川普總統將簽署國會通過的支出法案，避免聯邦政府再度陷入停擺，同時也準備宣告全國緊急狀態，繞過國會以籌措更多美墨邊境築牆費用。此舉將結束聯邦政府二度關門危機，卻也將另闢新的戰場。

根據民主共和兩黨代表敲定的3330億美元妥協方案，政府各部門將一路運作到本財年結束，包括88.5公里實體柵欄在內的邊境安全預算則為13.75億美元，遠少於川普要求的57億美元。參議院以83票贊成與16票反對，通過全案送交眾議院表決，眾議院稍後則以300票贊成與128票反對，將預算案送交川普簽署生效。

在國會表決前，白宮發言人桑德斯發書面聲明，表示川普將「採取其他行政作為，包括全國緊急狀態，確保我們阻止邊境的國安與人道危機」，川普總統「再一次履行築牆的承諾，保護邊境與保衛「我們這個偉大國家」。

川普今年稍早就曾警告，他可能為邊境築牆宣告全國緊急狀態。專家指川普可藉由此舉取得特別權力，繞過平常的政治程序，調用既有軍事或救災預算支應邊境築牆，但美墨邊境情勢是否構成「危機」仍有不小爭議。

CNN引述不具名白宮官員說法指出，川普15日將宣布，以行政措施調度政府不同部門的資金來源支應邊境築牆，總額約落在80億美元。紐約時報指出，川普此舉將引發憲政衝突，爭論誰能控制聯邦政府預算，同時測試在分立政府（divided government）的情況下，總統職權可以延伸到何種程度。

共和黨籍參議院領袖麥康諾14日先行宣布川普的立場，打消同僚對川普會否簽署預算案的焦慮，同時撤回他反對宣告全國緊急狀態，支持川普以「一切合法方式強化他致力於保衛邊境」的行動，但部分共和黨參議員公開表示對此持保留立場，認為宣告全國緊急狀態在邊境築牆將創造危險的先例。

民主黨籍眾議院議長裴洛西與參議院領袖舒默發出措詞強烈的聯合聲明，痛批川普此舉是「惡劣濫權」（ "gross abuse of power"）與「行為無法無天」（"lawless act"），拼死轉移焦點，也就是他聲稱墨西哥會付錢的核心競選承諾，兩人聲稱目前情勢並不緊急，川普煽動恐懼不會有用，國會亦將捍衛憲政權威。裴洛西也暗示，川普蠻幹之前得想清楚，因為以後民主黨籍總統也可在槍枝管制議題上「比照辦理」。

據報，民主黨國會議員將挑戰一切未經國會許可的預算轉移，自由派團體也承諾將告上法庭。裴洛西在記者會表示，可能提出訴訟，但要先看川普怎麼說，再評估接下來的選項，據稱已有民主黨籍眾議員已開始起草廢止全國緊急狀態的聯合決議文。不過，目前仍不確定能否在國會與法院挑戰全國緊急狀態的宣告。

美國總統川普5日在國會發表國情咨文演說。白宮14日發出聲明，指川普總統將簽署支出...
美國總統川普5日在國會發表國情咨文演說。白宮14日發出聲明，指川普總統將簽署支出法案，避免聯邦政府再度陷入停擺，同時也準備宣告全國緊急狀態，繞過國會以籌措更多美墨邊境築牆費用。法新
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川普民主黨白宮
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