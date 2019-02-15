執子之手 黎敏強、潘瑞容64年形影不離

2019-02-15 14:18 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



華人夫妻黎敏強和黎潘瑞容28年前從香港移民來美，兩人原是住在同棟樓的鄰居，十幾歲時一見鍾情至今結婚已經64年，感情依然相當好，走到哪裡總是手牽手、形影不離，被認為華策會人瑞中心的模範夫妻。

同棟鄰居一見鍾情，結婚64年華裔老夫妻至今形影不離。 記者顏嘉瑩攝影 分享 facebook

89歲的黎敏強和84歲的黎潘瑞容出生在香港，住在同棟且同一層樓，出入家門時經常看見對方，十幾歲時互相有了好感，但礙於當時風氣比較保守，彼此都不敢踏出那一步，更沒有機會談戀愛。

後來黎敏強終於鼓起勇氣主動追求黎潘瑞容，兩人20歲那年結婚，丈夫做鐘表生意，妻子在一旁協助，兩人互相扶持，打造全新的人生。即使如今事隔一甲子，談起當年最喜歡對方的哪一點，黎敏強說：「我喜歡她善良的心，還有溫良嫻淑」，黎潘瑞容更看上丈夫的老實誠懇。

28年前，夫妻倆在黎潘瑞容姊姊的協助下，辦了親屬移民來到美國，年過半百的兩人在香港生活了大半輩子，突然間到了新環境，在文化衝擊、不會說英文、經濟上也有困難的三重壓力下，黎潘瑞容回憶：「剛來美國真的感覺很失望，也是我們最艱難的時候。」

後來透過市府的協助年長者就業項目，才讓黎敏強找到一周工作20小時、領最低薪資的鐘表相關工作，解決夫妻倆的經濟問題、勉強過生活，人生重回軌道；如今他們的三個兒子也已長大並成家立業，大兒子和小兒子也移民到美國，分別住在明尼蘇達州和紐約，二兒子留在香港。

兒子不在身旁的黎敏強和黎潘瑞容，現在的生活又再度只剩下兩人，雖然偶爾會感到孤單，但每當到曼哈頓華埠的人瑞中心參加活動時，夫妻倆仍手牽著手，形影不離，展現64年如一日的甜蜜。

14日情人節他們又一起手牽手到了華策會人瑞中心，問他們如何過節，黎潘瑞容開玩笑的說，從結婚到現在，丈夫不曾送過禮物，「他對錢的方面管很多」，但只要平平凡凡在一起、簡單吃一頓飯，就是幸福。