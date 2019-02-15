異地戀修成正果 情人節登記結婚

2019-02-15 13:13 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



四年前的情人節，住在青島的陳臣和呂紹斌透過家人介紹，認識不久後開始交往，之後兩人分別到加拿大多倫多(Toronto)和德拉瓦州(Delaware)留學，展開異地戀情，一年中只能見面相處四、五個月；14日情人節，他們決定攜手共度一生，在紐約市曼哈頓婚姻登記處登記結婚，多年的遠距戀情終於修成正果。

異地戀多年終修成正果，華人情侶呂紹斌和陳臣情人節登記結婚。 記者顏嘉瑩攝影 分享 facebook

今年36歲的陳臣過去曾有一段婚姻，還有兩個小孩，與前妻離婚後，擁有孩子扶養權，後來他在家人的介紹下認識了同鄉的呂紹斌；呂紹斌看上陳臣的踏實，還有他給人的安全感，於是主動追求陳臣。

呂紹斌展現對陳臣的貼心，不時會幫忙照顧陳臣的孩子，分擔扶養壓力，但是交往後沒多久，陳臣到德拉瓦州開始留學生涯，呂紹斌也遠赴多倫多讀書。

陳臣說，在異地戀的過程中，兩人除了靠打電話、傳訊息，很多時候就這樣兩地輪流飛、維繫感情，每年真正見到彼此的時間只有四、五個月，其他時間都是分隔兩地，但是兩人感情一直維繫得很好；直到前陣子，呂紹斌主動跟他告白，「她跟我說她喜歡我的孩子們，也喜歡我，問我要不要結婚，我就答應了。」

兩人決定在認識四周年的情人節當天，在友人見證下，到位於曼哈頓下城的婚姻登記處註冊結婚。

由於家人都在青島，兩人登記後還沒打算宴客等流程，但未來呂紹斌將搬到德拉瓦州，與丈夫同住；摟著新婚妻子的肩，陳臣開心的說：「談了那麼多年戀愛，如今修成正果，終於可以住在一起、朝夕相處了。」