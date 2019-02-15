朝夕相處 中餐館同事結連理

2019-02-15 13:12 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



30歲的饒萬安從中國福建獨自移民來美五、六年，一直在中餐館工作；家人全都在中國的他，一年前與同在餐館工作的同事肖琴朝夕相處、日久生情而交往；平常工作忙碌也沒空約會的他們，特意選在14日情人節休假登記結婚；兩人說「情人節結婚很有意義、也很浪漫。」

饒萬安表示，他從福建來美後在就在中餐館工作，下班後就睡在餐館提供的員工宿舍，生活除了上班就是下班，相當乏味；一年前他與餐館同事肖琴相識後開始交談，發現兩人個性、興趣相合，且在相處時非常舒服，於是兩人開始積極互傳訊息，不久後就開始交往。

「做餐館的基本上很少休息，也沒有時間談戀愛，所以我們兩個都會刻意在同一天排休，一起逛街、散步當作約會」，交往一年後經由兩人的「討論」才決定結婚。

肖琴說：「我們很自然而然的就達成共識要結婚，沒有什麼單膝下跪、玫瑰花海的浪漫情節，但是我還是願意嫁給他。」但她也開玩笑的說：「雖然表面上不在意，但還是希望丈夫日後會補做那些女孩夢想中的求婚過程。」

由於雙方家人都在中國，且朋友多是餐館同事，當天結婚過程小倆口僅有簡單登記和交換誓言等；肖琴說：「雖然沒有親友在場，但選在情人節這天結婚很有意義、也很浪漫，我也很開心。」