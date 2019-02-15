紐約布魯克林「愛情巷」 浪漫傳說版本多

2019-02-15 13:10 世界日報 記者顏潔恩／紐約報導



紐約布碌崙(布魯克林)高地(Brooklyn Heights)一條看起來不太起眼的街道，有著「布碌崙最浪漫的一條街」的美稱；這條街道自19世紀起被命名為「愛情巷」(Love Lane)，名字來源據說起源於不同的傳說，但承載不少多個世紀以前的愛情故事，是從前情侶的熱門約會地點。

紐約布碌崙最浪漫的一條街-「愛情巷」(Love Lane) 承載多個世紀的愛情故事。 記者顏潔恩攝影 分享 facebook

「愛情巷」坐落於Hicks街和Henry街之間，全長不到500呎，且幾乎沒有任何車輛經過，允許遊客在小路上漫步；在這條街上，民眾彷彿穿梭回到19世紀，這是因為街道兩旁的房屋保留著古時候著名的磚塊馬車房(Brick Carriage houses)，當時是為了馬匹所建造，後來才發現他們可作為理想的居住環境。

「愛情巷」的得名有多個傳說，其中一個是說在前殖民時期，這條小路原本是一條通往東河的印第安小道，直到荷蘭人後來定居布碌崙，情侶開始在這條街上浪漫散步；因此在「紐約時報」1894年刊登的一則文章中有一項記錄，「最古老的居民記得有一條通往『愛情巷』中涼爽且陰暗的小路，那裡總有漂亮的荷蘭姑娘和他們的情人，於夏日的夜晚蜿蜒穿梭在旋轉門間，沿著草地向水邊走去」。

第二個版本來自Leonard Bernardo和Jennifer Weiss撰寫的書籍，提到革命戰爭時代的DeBevoises家族，當時他們收養了管家的女兒Sarah；Sarah和情人最終將姓名的縮寫寫在離家不遠處的籬笆上，稱為「愛情線」(Love Lines)，後來才演變成今天的「愛情巷」。

「NY Daily News」記載第三個版本，19世紀的全女子學校「大學廣場」(College Place)坐落於「愛情巷」附近，這條街道逐漸成為學生熱門的約會場所，男孩們會把車子停在這裡，向心愛的女孩作最後的告別，才把他們送回去過夜；雖然這間學院已經關門，但馬車房承載著當時不少沉浸愛河青少年的回憶。