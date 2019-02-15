若宣布美國進入緊急狀態 川普能多享什麼權？

2019-02-15 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國總統川普。路透 分享 facebook 白宮發言人桑德斯14日發布聲明說，美國總統川普將採宣布國家進入緊急狀態等辦法，確保能阻止邊境國安與人道危機。許多人好奇，究竟川普能拿「宣布緊急狀態」做什麼？

新聞網站「石英」指出，宣布國家進入緊急狀態，能授予美國總統廣泛的權力，包括控制傳播網、實施宵禁、限制公民遷徙等。

自美國前總統福特1976年簽署國家緊急法以來，美國總統就可在危機時宣布國家進入緊急狀態，為因應迎頭而來的緊急狀態而掌握更多權力，具體包括：扣押財產、組織及控制生產工具、派軍海外、實行戒嚴、接管所有運輸及傳播、管制民營企業的營運、限制旅行，及以各種方式控制美國公民的生活。

華盛頓郵報指出，宣布緊急狀態讓川普不只是個處在三權分立政府中的總統，更像是「美國公司」的執行長，川普對這種角色更自在。

華郵說，美國的「國家緊急狀態」其實相當普遍，布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）統計，1976年實施國家緊急法以來，美國已宣布進入58項緊急狀態，目前還有31項有效，其中8項從2000年之前就實施至今。

先前的緊急狀態絕大多數是為因應國際爭議，包括執行各項制裁，有些是為對付武器擴散或出口控制，此外還有些是處理特定危機，例如2001年的911恐攻或2009年的禽流感。

過去多位美國總統一經宣布緊急狀態，都不太願意結束。川普如果為美墨邊界危機正式宣布進入緊急狀態，算是他任內宣布的第三項國家緊急狀態，前兩次是去年9月為防止外國介入美國選舉而實施制裁，以及去年11月針對尼加拉瓜情勢而凍結一些人財產。