不理川普施壓 美國兩燃煤發電廠要關

2019-02-15 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國聯邦政府公用事業管理單位「田納西河谷管理局」（TVA）14日投票決定，要在2020年12月之前關閉肯塔基州一家火力發電廠，拒絕來自美國總統川普和參院多數黨領袖麥康諾的壓力，以便進一步降低對煤的仰賴。

關廠之舉將直接讓131人失業，也會影響到在附近煤礦場工作以供應發電廠燃料的另外135人，其 中一個媒礦場是川普選戰主要金主的旗下產業。

TVA也投票決定，要在2023年12月之前關掉另一間田納西州火力發電廠。

這個決定持續TVA關閉老舊火力發電廠，改採包括天然氣在內較便宜和較潔淨能源的一貫作法。

去年12月，由於大雨和停電，TVA自水力發電與再生能源發電，調配出比火力發電更多的電力，是1950年代首見 。但此一轉變讓麥康諾在內的肯塔基政壇領導人物很不高興。

麥康諾說：「我們希望TVA會傾聽並站在我們這邊，但他們卻拒絕煤⋯⋯也忽視此一決定對數百位肯塔基辛勤工作的勞工及家人的影響。」

但TVA執行長強森說：「如果這兩座火力發電廠不服役，消費者的總體成本將減少3.2億美元（約台幣99.5億元）。 」主要是因為1963年開始運作、明年底要先關的火力發電廠，設計上是24小時運轉，但強森注意到，許多能源在離峰期間，例如凌晨時段，都被浪費掉了。

環保團體為此一決定感到歡欣鼓舞，草根環境組織塞拉俱樂部（Sierra Club）讚賞TVA不理會「政治因素」，選擇「關掉這些骯髒 、昂貴和不必要的火力事業」。