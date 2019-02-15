等了10年！紐約州新法 延長性侵受害者訴訟時效

2019-02-15 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國紐約州長14日簽署「兒童受害者法案」，延長受害者訴訟時效。該法於1月28日通過，許多倖存者與支持者到紐約州首府阿伯尼聲援。美聯社 分享 facebook 美國紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）14日簽署「兒童受害者法案」（Child Victims Act），童年遭性侵的受害人得以擁有更多時間指控或提告施暴者。

新法實施前的受害者有一年時間可以提出訴訟。

過去10年，掌控紐約州參議院的共和黨阻擋該法律。去年11月期中選舉後，民主黨奪回州參議院掌控權，州參議院和民主黨控制的州眾議院1月28日通過該法。

民主黨的葛謨在曼哈頓「紐約每日新聞」編輯部簽署兒童受害者法案。該報曾就該議題報導200多篇文章。

葛謨稱讚紐約每日新聞與州議員推動該法。古莫也特別頌揚願意出面為性侵發聲的受害者，他們年復一年到紐約州首府阿伯尼（Albany）呼籲通過該法。

葛謨表示：「他們犧牲個人隱私，好讓其他人無須忍受相同痛苦。」

這條新法掃除美國最嚴格的性騷擾法律限制之一。現在，受害者直到55歲前都可提出民事訴訟，28歲前可提出刑事告訴，相較之下，舊法的年齡限制為23歲。

其他州最近也實施類似法律，將童年受性侵害者告訴時間延長。麻州允許受害者可在35年內提告，俄亥俄州與賓州提告年齡限制為30歲。加州2002年也通過類似法案，州內天主教教區因此總共支付12億美元（約台幣373億元）的和解費用。