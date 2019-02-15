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白宮：川普將為邊境築牆 宣布進入緊急狀態

2019-02-15 06:42聯合報 記者張加╱即時報導

白宮14日證實，美國總統川普將簽署國會兩黨協商達成的政府撥款協議，避免政府再度停擺，而川普也將宣布全國緊急狀態，以繞過國會取得美墨邊境築牆經費。

國會兩黨11日達成包括逾13億美元邊境築牆經費的原則性預算協議，川普雖不滿意，但若不接受，聯邦政府將再度面臨停擺危機。

白宮發言人桑德斯14日發布聲明指出，川普將簽署政府支出法案，他也將採取其它行政措施，包括宣布國家進入緊急狀態，以確保能阻止邊境的國安與人道危機。

桑德斯表示，川普兌現了築牆，以保護邊境與國家的承諾。

美國總統川普。報系資料照片／華盛頓記者張加攝
美國總統川普。報系資料照片／華盛頓記者張加攝
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