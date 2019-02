華盛頓手稿拍賣 內文提及憲法通過感神恩

2019-02-14 記者莊瑞萌╱台北報導



華盛頓為美國第一任總統,他有許多事蹟廣為流傳。(Photo by Patrick Ashley on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 罕見的美國總統華盛頓手稿正在拍賣,內中提及憲法通過真的要感謝上帝!1份在1788年簽署的文件中,美國開國元勳喬治華盛頓不僅在信中對美國當時正式批准憲法一事感到欣慰,他也在信中提及對上帝的感謝。目前該信件以14萬美元(約台幣435萬元)價格對外標售。

據《基督教廣播電視新聞網》報導,這封信是華盛頓在1788年9月7日致函給當時賓夕法尼亞州議會的議長理查德彼特斯,信中華盛頓感謝上帝讓在1年前於賓州起草的美國憲法順利通過批准。

根據收藏這份書信的「拉布收藏公司」(Raab Collection)表示,「很明顯他是以某種方式相信這位創造的上帝,而且祂是一個在宇宙中主動存在的個體。上帝有3個主要特徵:有智慧、不可思議與不可抗拒。華盛頓也曾多次提到這位上帝,最常見的是用『天意』一詞。」

該公司總裁拉布指出,「華盛頓認為自己在戰場上的勝利以及促使我國憲法的出爐,是來自於天上更高權力的引導所影響。」

據《福斯新聞網》報導,其他華盛頓的文物近期也吸引大量關注。例如這位美國開國元勳的頭髮,稍早以3.5萬美元價格在拍賣會上出售。

華盛頓在革命戰爭時的帳篷也被稱為美國第一間橢圓形辦公室,並且是費城美國革命博物館的重要展覽品。該帳篷被當作移動戰場總部並在革命戰爭許多關鍵時刻被使用,例如戰爭最後一場重大戰役的約克鎮圍城之戰。

