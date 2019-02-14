要宣布選總統了？ 白登會晤金主

2019-02-14 19:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合13日電



白登會民主黨主要金主，決定參選近了。 世界日報記者趙元良 分享 facebook 財經新聞網站CNBC報導，前副總統白登(Joe Biden)已會晤民主黨主要金主，討論參選2020年總統的可能性，但尚未做最後決定。

白登團隊與金主碰面，顯示白登決定參選的可能性大增，但不清楚雙方討論的確切內容；白登發言人盧梭(Bill Russo)不予回應，但76歲的白登可能在未來幾周宣布最後決定。

白登團隊已徵詢前總統歐巴馬政府的職員，顧問也開始討論籌組競選團隊事宜。

親近白登的消息人士透露，少數金主希望傳授白登團隊透過小額捐款和線上募資的技巧；民主黨參選人多靠小額募款挹注選戰，明尼蘇達州聯邦參議員艾美‧柯洛布查(Amy Klobuchar)宣布參選後48小時，透過線上捐款募得100萬元；但是，白登向來無法成功吸引小額捐款。

無黨派政治響應中心(Center for Responsive Politics)數據顯示，白登2008年參選總統時共募得1300萬元，多數捐款人的單筆金額為2300元，即為個人捐款的最高額，但這部分的總額只略高於350萬元，而個人捐款200元到499元的募款總額則為30萬5000元。

白登當年的大金主為德拉瓦州(Delaware)的楊恩康威(Young Conaway)律師事務所、美國銀行(BoA)和地產商阿德勒集團(Adler Group)，而來自政治行動委員會(PAC)的款項僅占2%。

民主黨2020總統參選人的吸金能力不敵共和黨籍的現任總統川普，他的競選團隊和兩個共和黨全國委員會(RNC)募款委員會在川普就任兩年來募得1億3000萬元；此外，去年第四季，三個川普的募款機構共籌得2100萬元。