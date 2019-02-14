中國移民之子劉煒任華倫競選經理 被誇絕佳操盤手

2019-02-14 19:33 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



華人移民之子劉煒(左二)，任華倫總統競選總部經理。 世界日報記者趙元良 分享 facebook 波士頓環球報報導，總統參選人華倫(Elizabeth Warren)已選定長期助手、中國移民第二代劉煒(Roger Lau)為她的競選部經理；華倫說，任公職以來劉煒一直在身旁與她並肩作戰，他深信草根基礎與行動，這也是這次她要打的總統選戰。

環球報報導，劉煒在麻州政界以行事穩健熟練且低調，掌握組織競選活動訣竅著稱，很受敬重。

過去六年，劉煒是華倫不可或缺的一員，在她2012年當選麻州聯邦議員一役，扮演重要角色；劉煒是華倫麻州辦公室主任和去年華倫競選連任國會參議員的操盤手。

父母來自廣州父做侍者母做女工

41歲的劉煒出生中國移民家庭，他的父母來至中國廣州，1976年移民來美，一年後生下長子劉煒；劉煒的父母曾與人經營外賣餐廳、擔任駕駛教練；父親曾做過餐館侍者和商店店員，母親是車衣廠女工。

在紐約皇后區長大的劉煒還有兩名弟弟；他曾考進紐約布朗士科學高中，但後來輟學；後以G.E.D.同等學歷申請進安姆赫斯特麻州大學就讀政治系。

1998年時，劉煒看到一則前麻州國會參議員柯瑞(John Kerry)春田辦公室徵求實習生的廣告，就此踏入政壇。

劉煒曾擔任柯瑞的麻州辦公室主任，曾參與柯瑞和喜萊莉．柯林頓的總統競選團隊；曾擔任柯瑞、華倫、麻州國會議員Richard Neal ，前國會議員Michael E. Capuano 、Niki Tsongas 等人的競選經理；此外，他也曾替商務部前部長駱家輝工作。

前總統柯林頓的副幕僚長戴維森(Jon Davidson)說，劉煒精明、有原則， 聰明又謙虛，政界中只有少數人能有他那樣的操盤程度；自己甚至喜萊莉也知道需要任何有關麻州的事情時，劉煒絕對是很好的諮詢對象。

前老闆稱讚他有問題找他就對了

麻州雜誌(CommonWealth Magazine)指出，劉煒以細緻推進工作聞名，他也提供戰略、向參選人提供建議。

2010年競選連任時曾聘雇劉煒進入團隊的聯邦國會議員理查德尼爾(Richard Neal)讚賞他嫻熟政策，政治上也十分出色。

前麻州參議員和前國務卿柯瑞說，最好的幕僚就是不出狀況；劉煒的工作從不會出人意料；他有一批到處跟隨他的人馬，他擅長政治，知道如何以非常平靜低調的方式處理問題；只要出問題，找他就對了。