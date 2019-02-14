破22兆！ 美國國債創新高 川普上台2年增2兆

2019-02-14 19:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合13日電



財政部最新統計，美國國債史上首次突破22兆元，創下歷史新高，而且川普總統上台兩年來，就增加了2兆多元債務。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)與「華爾街日報」報導，財政部數據顯示，在歐巴馬總統當政的八年，美國國債從10兆6000億元躍升至19兆9000億元，曾招致共和黨人的猛烈抨擊，沒想到在川普上台後國債持續上升，並於2018年3月首次突破21兆元。

2016年川普接受「華盛頓郵報」訪問時曾宣示「要在八年期間」消除國債；上個月白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)接受CBS訪問時卻又表示，川普並不是這樣說。

「我不知道，我不在那裡，我是有讀到這些。他(川普)真正要說的，應該是他要阻止(國債)繼續上升，造成經濟負擔。」庫德洛說，「重點不在於是否有赤字，而是(國債)佔GDP的比例，這才是對經濟的負擔，這應該要持續下降。」

但問題是，美國國債相對於GDP的比例已經增加，這在持續暢旺的經濟環境下不常見；國會預算處於2018年6月發布的報告中指出，國債相對於GDP的比例已達到二次大戰結束以來最高點。

紐約財政智庫彼得森基金會(Peter G. Peterson Foundation)執行長彼得森12日表示，國債突破22兆元「不只是財政狀況無法維持下去的最新跡象，更是在加速(惡化)」。

他在聲明中說：「國債增加這回事很嚴重，因為會威脅到每個美國人的經濟未來。當我們借來兆元又兆元的金錢，利息成本對經濟的壓力將更沉重，使得我們更難找到投資未來需要的資金。為了為美國建立強大而穩定的未來，我們必須整頓財政紀律，好好管理國債。」