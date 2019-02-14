親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／全亞洲第一…愛滋患者器官互捐上路 6患者正等候

大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

反同惹議 美國市議會取消老迪亞茲領導權

2019-02-14 14:07世界日報 記者洪群超／紐約報導

美國民主黨籍市議員老迪亞茲(Ruben Diaz Sr.)日前發表反同性戀言論並拒絕道歉，市議會13日正式對他進行懲處，全體表決取消他任主席的出租車委員會；市議長張晟(Corey Johnson)對任命老迪亞茲任領導職位表示「後悔」，並和眾多市議會同僚再要求他主動辭職。

身為基督教神父的老迪亞茲雖為民主黨籍民選官員，但數十年來在墮胎及同性戀議題上立場保守，並多次發表引發軒然大波的反同性戀言論；他上周接受西班牙語電台採訪時，直言「市議會被同性戀群體控制」，引發本身即是男同性戀的張晟等市議會同僚不滿，齊聲聲討。

老迪亞茲是現任布朗士區長小迪亞茲(Ruben Diaz Jr.)父親，小迪亞茲不得不與父親畫清界線，發聲明要求老迪亞茲就此言論道歉。但老迪亞茲毫不但拒絕道歉，更聲稱自己不是「反同」，只是「講出實話」，並表示「只有我的選民有權決定我是否要去職，這要等2021年」。

市議會紀律委員會13日採取第一步懲罰行動，提案取消老迪亞茲任主席的出租車委員會，職權併入交通委員會；該委員會是老迪亞茲2018年上任市議員後，張晟依其要求而新設的委員會，此舉被視為是他投桃報李，報答迪亞茲家族具強大勢力的布朗士民主黨部在市議長選舉中的力挺。

張晟13日表示，「非常後悔」當時給予老迪亞茲在市議會的領導性職位，「讓這種人當委員會主席是我犯下的大錯」；張晟說，近一周來市議會同僚已給老迪亞茲很多次機會，但他對自己的言行沒有表現出任何悔改，甚至得寸進尺繼續擴大傷害，「作為市議會的領袖，我只能採取果斷行動」。

當日下午舉行的市議會全體大會，也以45票贊成、1票反對通過該懲罰性提案，只有代表羊頭灣的市議員康德全(Chaim Deutsch)投下反對票，認為應給予不同觀點的人機會；老迪亞茲沒有出席例會，至截稿時也未發表任何聲明或回應。

張晟表示，眾多市議會同僚繼續要求老迪亞茲辭職，並繼續考慮給予警告、甚至將他逐出議會等一切可能的懲罰措施。

市議員老迪亞茲。（取自老迪亞茲臉書）
市議員老迪亞茲。（取自老迪亞茲臉書）
分享

同性戀民主黨
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

愛情詐騙猖獗 全美去年損失高達43億

2019-02-14 14:55

美國無證移民駕照 市議會促州府過關

2019-02-14 14:07

哈佛2018財年募款14.2億 創全美高校紀錄

2019-02-14 13:49

美國華男槍擊案 警方：非隨機殺人

2019-02-14 13:49

刺死非裔男挑起族裔戰爭 白人至上者被判無期徒刑

2019-02-14 12:15

川普將訪邁阿密發表演說 談委國危機挺瓜伊多

2019-02-14 12:07

幫助非常貧困者 美國芝加哥擬無條件月發千元

2019-02-14 11:26

美眾院壓倒性通過議案 終止軍援沙國涉葉門戰爭

2019-02-14 10:26

川普前競選經理連續說謊 法官取消認罪協議

2019-02-14 09:40

曾8度參選美國總統 陰謀論政治人物拉魯奇辭世

2019-02-14 09:33

不當使用公務車 美緊急事故管理總署署長辭職

2019-02-14 09:08

美州長下台前赦免酒駕慣犯 助爭取高薪工作

2019-02-14 09:02

川普瞎扯：美墨高牆比聖母峰還難爬

2019-02-14 08:29

川普可望簽字批准國會撥款協議案 美政府可免再度關門

2019-02-14 07:28

多次越獄、賄賂總統 大毒梟的傳奇人生

2019-02-14 00:08

墨西哥毒梟定罪千億資產沒收 遭提議用來蓋邊境圍牆

2019-02-14 00:08

五角大廈公布首份AI戰略 著重情蒐與戰機養護

2019-02-13 16:22

舊金山議員提案禁用人臉辨識 若通過將成全美首例

2019-02-13 15:46

妥協預算內容為何 兩黨又各說各話

2019-02-13 15:17

民主黨倡「高科技牆」取代川普建牆 恐侵隱私也爆爭議

2019-02-13 15:16

屋裡有老虎！抽大麻男報案 警察還以為他茫了

2019-02-13 15:00

躺著也中槍！美饒舌歌手在車上睡覺 被警察亂槍打死

2019-02-13 14:18

美參議員籲立法 抗中國製造2025

2019-02-13 14:15

不支持蔡赴美國會演說 美前官員：這種官方訪問是大錯

2019-02-13 14:12

亞洲協會：川普反制中國方法錯了

2019-02-13 14:12

雖不滿意兩黨妥協預算 川普：政府不會再關門

2019-02-13 14:00

夏威夷罕見下雪了！創最低海拔降雪紀錄

2019-02-13 13:58

影／大毒梟古茲曼10罪名全成立 恐進超級監獄關到死

2019-02-13 13:12

不當軟柿子！美參議員籲修法 回擊「中國製造2025」

2019-02-13 12:18

亞洲協會報告：川普欲反制中國 卻用錯了方法

2019-02-13 12:01

曾痛批世銀 川普新總裁人選恐非改革派盟友

2019-02-10 22:35

長大後想實現目標？ 芝大：改用更私密社群媒體

2019-02-10 17:15

再遭性侵指控 維州副州長拒下台

2019-02-10 17:10

維吉尼亞州長諾譚求留任 保證任期內追求種族平等

2019-02-10 17:10

18歲的輕狂要付代價 畢業紀念冊成美政治人物威脅

2019-02-10 17:10

維州種族爭議再起 以40年前的諾譚懲今日之諾譚？

2019-02-10 17:10

收購舊金山地標I.Magnin 鮑選耀：梅西百貨選擇我

2019-02-10 16:47

從工程師跨足地產業 美國灣區傳奇人物「想自己做主」

2019-02-10 16:47

世報辦節稅投資論壇 楊逸凡：企業拿20%減稅有訣竅

2019-02-10 16:23
看更多

熱門文章

購物專家說 別在好市多買這8種商品

2019-02-13 22:31

擦屁股結果大不同 空姐受辱、女大生卻月賺16萬

2019-02-13 15:20

加拿大藏籍學生會長遭陸生連署罷免 台籍跨性別副會長聲援

2019-02-13 19:40

航空展上隨意拉扯戰鬥機拉環 男童彈出座艙摔斷四肢

2019-02-13 15:20

監守自盜！ 蘋果高階主管驚爆涉入內線交易

2019-02-14 07:13

千禧世代想存錢？專家：應改掉三個愚蠢消費習慣

2019-02-13 21:10

整形、搞間諜軟體躲追緝 墨國大毒梟最後竟栽在自己手上

2019-02-14 10:00

10億桶儲量！南非發現天然氣 總統稱「重大改變契機」

2019-02-14 11:54

周旋酒精毒品性愛趴 英樂透得主10年燒光4億「不後悔」

2019-02-14 12:32

45樓陽台丟椅子惹公憤 加拿大女子被控多罪

2019-02-14 09:50

南韓每年吃100萬隻狗 動保團體展開救狗行動

2019-02-13 21:16

影／久旱逢暴雨！澳洲近50萬頭牛慘死 畜牧業告急

2019-02-14 13:00

阿里巴巴蔡崇信：美中貿易逆差終將反轉

2019-02-13 16:44

掃毒絕不退讓！杜特蒂諷人權組織：call上帝來干預

2019-02-13 23:19

川普：考慮延長中美貿戰休兵期限

2019-02-14 00:27

克魯曼錯了！美銀經濟師舉3理由駁美國經濟衰退說

2019-02-13 16:52

提名公主參選 泰愛國黨恐遭解散

2019-02-14 00:08

美國石油需求成長全球居冠 為何對油市多頭是壞消息？

2019-02-13 21:31

巨無霸再見！訂單太少 空中巴士最大客機A380明年停產

2019-02-14 13:53

刻意尊美？大陸政府報告未來15年 美仍稱霸全球

2019-02-13 16:32

蘋果新品 3月25日傳亮相

2019-02-14 00:54

川普瞎扯：美墨高牆比聖母峰還難爬

2019-02-14 08:29

看猛男脫衣秀竟看到失明！ 58歲嬤被褲子甩到進醫院

2019-02-14 12:27

德擬修電信法 排除華為參與5G建設

2019-02-13 22:47

「我沒有智慧手機」 日相安倍買東西刷iPad條碼初體驗

2019-02-13 17:30

習近平示好 將見美談判代表

2019-02-14 00:50

對美太軟弱？習嗆美對話巧合曝光

2019-02-14 00:27

泰王知情否？ 4種「可能」暗藏王、軍角力

2019-02-14 00:08

鮑爾：美經濟衰退風險不大

2019-02-14 00:53

大毒梟古茲曼定10宗罪 追繳140億「可用來築牆」

2019-02-13 15:05

貿易磋商樂觀情緒推升美股 道瓊收漲118點

2019-02-14 06:50

福島電廠首次接觸調查 機器「手」順利拿起核燃料碎片

2019-02-14 09:38

怕川普不取消對中國製產品的關稅 企業自救

2019-02-14 12:53

美州長下台前赦免酒駕慣犯 助爭取高薪工作

2019-02-14 09:02

中美磋商登場前 蓋茲出面肯定大陸促進全球發展的貢獻

2019-02-13 15:14

影／北極熊入侵俄新地島 專家：因氣候變遷與廚餘吸引

2019-02-13 17:16

不退出5G競賽 華為願配合各國安全要求

2019-02-14 09:28

美元走高 受通膨數據及貿易談判樂觀跡象提振

2019-02-14 07:55

中美高級別磋商登場 牽頭人合照為何照了3次？

2019-02-14 12:24

招生限制身高 越南師範大學引爭議

2019-02-14 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top