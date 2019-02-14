反同惹議 美國市議會取消老迪亞茲領導權

2019-02-14 14:07 世界日報 記者 世界日報 記者 洪群超 ／紐約報導



美國民主黨籍市議員老迪亞茲(Ruben Diaz Sr.)日前發表反同性戀言論並拒絕道歉，市議會13日正式對他進行懲處，全體表決取消他任主席的出租車委員會；市議長張晟(Corey Johnson)對任命老迪亞茲任領導職位表示「後悔」，並和眾多市議會同僚再要求他主動辭職。

身為基督教神父的老迪亞茲雖為民主黨籍民選官員，但數十年來在墮胎及同性戀議題上立場保守，並多次發表引發軒然大波的反同性戀言論；他上周接受西班牙語電台採訪時，直言「市議會被同性戀群體控制」，引發本身即是男同性戀的張晟等市議會同僚不滿，齊聲聲討。

老迪亞茲是現任布朗士區長小迪亞茲(Ruben Diaz Jr.)父親，小迪亞茲不得不與父親畫清界線，發聲明要求老迪亞茲就此言論道歉。但老迪亞茲毫不但拒絕道歉，更聲稱自己不是「反同」，只是「講出實話」，並表示「只有我的選民有權決定我是否要去職，這要等2021年」。

市議會紀律委員會13日採取第一步懲罰行動，提案取消老迪亞茲任主席的出租車委員會，職權併入交通委員會；該委員會是老迪亞茲2018年上任市議員後，張晟依其要求而新設的委員會，此舉被視為是他投桃報李，報答迪亞茲家族具強大勢力的布朗士民主黨部在市議長選舉中的力挺。

張晟13日表示，「非常後悔」當時給予老迪亞茲在市議會的領導性職位，「讓這種人當委員會主席是我犯下的大錯」；張晟說，近一周來市議會同僚已給老迪亞茲很多次機會，但他對自己的言行沒有表現出任何悔改，甚至得寸進尺繼續擴大傷害，「作為市議會的領袖，我只能採取果斷行動」。

當日下午舉行的市議會全體大會，也以45票贊成、1票反對通過該懲罰性提案，只有代表羊頭灣的市議員康德全(Chaim Deutsch)投下反對票，認為應給予不同觀點的人機會；老迪亞茲沒有出席例會，至截稿時也未發表任何聲明或回應。