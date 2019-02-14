美國無證移民駕照 市議會促州府過關

2019-02-14 14:07 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／紐約報導



崔慶漢和多名市議員13日在市議會集會，要求州府盡快通過法案允許無證移民獲得駕照。（記者金春香／攝影） 分享 facebook

美國市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)去年年初提出要求紐約州府通過「綠燈紐約法案」(Green Light NY Bill)，允許無證移民獲得駕照，該提案13日在市議會通過，獲得紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)等維權組織的支持。

根據皮優研究中心(Pew Research Center)數據，紐約州2016年約有72萬5000名無證移民，其中大多居住在紐約市；羅格貴茲表示，很多無證移民需要駕車去工作、送孩子上學、去醫院等，但紐約州法要求居民必須出示社會安全號碼(Social Security Number)才能獲得駕照，以致無證移民無法取得有效駕照，也就無法註冊自己的車輛，一旦被執法人員攔截，就陷入極大恐慌。

目前全美共有12個州和華府及波多黎各允許所有居民申請駕照，不論是否有合法身分，新澤西州和俄勒岡州預計不久後將通過法律實現全民可申請駕照。

州參議員塞浦維達(Luis Splveda)和眾議員克萊斯波(Marcos Crespo)提出的1747號和3675號提案一旦通過，將保證「駕照通行和隱私法」(The Drivers License Access and Privacy Act)的施行，該法禁止汽車監理廳(DMV)工作人員詢問申請者有關移民身分的任何問題。

該法一旦通過，預計為州政府和各郡財政每年增加5700萬元稅費收入，以及因更多人申請駕照、買車、註冊車輛而帶來的2600萬元一次性收入；此外，保證無證移民獲得駕照，也能幫助降低紐約客的車輛保險費用，平均每人每年降低17元。

羅格貴茲和紐約移民聯盟行政總監崔慶漢表示，會繼續與社區組織一合作，持續在州府的呼聲，直到該法通過。