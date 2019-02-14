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哈佛2018財年募款14.2億 創全美高校紀錄

2019-02-14 13:49世界日報 記者劉晨懿之／波士頓報導

哈佛大學2018財年籌款募集到14.2億元，為建校300多年來規模最大的年度募款...
哈佛大學2018財年籌款募集到14.2億元，為建校300多年來規模最大的年度募款，同時也創造全美高等教育學府募款歷史記錄。記者劉晨懿之/攝影
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哈佛大學2018財年籌款募集到14.2億元，為建校300多年來規模最大的年度募款，同時也創造全美高等教育學府募款歷史紀錄。

據哈佛學生校報報導，哈佛2018年財年募款金額是比上一年增長超過10%，2017年為12.8億元。根據教育支持與發展委員會(CASEA)報告顯示，哈佛連續三年成為全國高校募款最高學府，緊隨其後的是斯坦福大學，該校2018財年募款11億元。

2018財年是哈佛為期五年的資本募款活動的最後一年，破紀錄的共籌到96億元，遠超創建時設定的65億元目標，僅財政援助一項就募得13億元。

哈佛此次募款資金還將用於該校位於波士頓奧斯頓(Allston)的科學和工程學院新校區建設，以及正在進行的校舍更新工程，部分本科生宿舍歷史已超過百年，需要翻修。

據CASE報告，2017至2018學年，全美高校共籌款467.3億元，較前一年增長7.2%，同樣創造美國高校總募款紀錄。

其中籌款金額最高的前20所高校共募款132.6億元，占所有929所高校總額的近30%。

緊隨哈佛和斯坦福之後籌款最多的是哥倫比亞大學，這三所也是唯一籌得超過10億元的高校，進入前五的還包括洛杉磯加州大學和舊金山加州大學。耶魯大學排名第十，布朗、達特茅斯和普林斯頓等常春藤盟校未能進入前二十名。

CASE研究者認為，募款金額增長可能與2017年12月提出的減稅和就業法案(Tax Cuts and Jobs Act)有關，該法案對包括哈佛等富裕高校捐款征稅且取消部分捐贈鼓勵措施，因而部分捐贈者趕在生效前加大捐款額。

一直以來，哈佛籌款始終處於領先地位，但捐贈基金的管理卻不及其他常春藤盟校，去年僅哥倫比亞大學的捐贈基金回報率低於哈佛。

哈佛大學募款高校
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