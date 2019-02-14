美國華男槍擊案 警方：非隨機殺人

2019-02-14 13:49 世界日報 記者 世界日報 記者 朱蕾 ╱紐約報導



夏因(左二)向警員Christopher Morris和Philip Salomore頒發「本月最佳警員」獎牌。記者朱蕾/攝影 分享 facebook

美國法拉盛109分局13日晚召開警民會議，局長、副督察夏因(D.I. Keith P. Shine)表示，12日凌晨發生的華裔男子在法拉盛被槍殺一案，警方確定不是一起隨機殺人案，也不是搶劫，正在積極調查。

109分局「本月最佳警員」獎牌頒發給日前成功逮捕兩名槍擊案嫌犯的警員Christopher Morris和Philip Salomore。夏因表示，1月12日早上5時45分，警方接到一起槍擊案報案，警員Morris和Salomore接到任務後，趕到法拉盛163街的案發地，一名女子中槍但沒有生命危險。兩名警員根據受害人男友的描述，以及細緻的觀察、果斷的心動，很快將兩名嫌犯逮捕，過程中沒有造成任何傷亡。

夏因表示，法拉盛凱辛納公園附近是入室盜竊高發地帶，在社區民眾的配合下，分局12日逮捕了三名入室盜竊嫌犯。熱心民眾向警方報案，稱有三人入室盜竊，並描述嫌犯的特徵，警員立即出動，很快發現並攔截嫌犯駕車，三句嫌犯看到警察後，下車分頭逃逸，警員也兵分多路追捕，不久後三人全部被逮捕。

針對法拉盛40路的非法按摩現象，夏因說，109分局與皇后區風化組、市議員顧雅明等密切配合，已展開嚴打色情，會再關閉非法按摩的店鋪。

夏因表示，分局對罪案的持續打擊已見成效，今年截至目前，轄區的重罪案比去年同期下降超過17%；過去四周比去年同期下降近27%，上周的罪案數量只比去年同期的一半多一點。