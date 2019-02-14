幫助非常貧困者 美國芝加哥擬無條件月發千元

2019-02-14 11:26 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 ╱芝加哥報導



競選芝加哥財長的帕瓦爾(Ameya Pawar，右二)為芝加哥第一位亞裔區長。(帕瓦爾臉書截圖) 分享 facebook

美國芝加哥市長特別工作小組(mayoral task force)日前提出一項試點計畫，每個月為芝市1000名非常貧困者，無條件發放1000元，以協助他們獲得最基本的生活需求。

長期護理人員工會(SEIU)主席巴拉諾夫(Tom Balanoff)和芝加哥及北伊利諾州紅十字會執行總裁洛爾丹(Celena Roldan)共同主持的特別工作組提議，從芝市基金和慈善基金撥款，每月向1000人提供1000元，每年1200萬元的花費，讓這些生活窘困者有機會打破「貧窮循環」。

工作小組共同主席、芝加哥市財長候選人帕瓦爾(Ameya Pawar)表示，該組織訪問了許多芝加哥市民，他們表示，每月收入如果可以增加500-1000元，將會用於買尿布、支付兒童保育和食物費用、看醫生或儲蓄。

帕瓦爾說，長久以來，許多針對窮人的公共政策都是基於「歧視」、「羞辱」的出發點制訂，因為很多人相信，「幫助貧困者會讓這些人沉溺於受幫助」，但研究顯示，假使你直接給現金幫助窮人，那麼他們到時所做出的決定，其實會跟其他有錢者一樣，這也是小組主張無條件發放現金的主要考量。

試點受益者不限社區、年齡及種族，該方案提議，2月26日選舉出的芝市新市長及各區區長，將負責設定貧困家庭的選拔程序和資格要求，試點項目同時對個人和家庭開放。

該方案指出，「這筆保證收入，可以為個人或家庭帶來巨大影響」，有保障的收入不僅可以顯著減少貧困，還能提高民眾遇到突發事件的應變能力、提高學校出勤率、增加儲蓄、改善健康和福利。

工作組並建議擴大所得稅減免額，及推動芝市建立勞動收入信貸，以增加工人穩定性、經濟安全。