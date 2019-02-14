美州長下台前赦免酒駕慣犯 助爭取高薪工作
美國共和黨籍的前密西根州長史奈德（Rick Snyder）在今年元旦任期屆滿下台前，赦免了一名酒駕慣犯的重罪罪名，引發重大爭議，因為這名酒駕男子傑格（Jim Jagger）請求赦免的理由是，他有望更上一層於2019年接棒成為下屆密西根州會計師公會會長。
傑格的赦免申請又快又順利：他在去年10月花24.7美元（約台幣767元）提出申請，12月出席聽證會，耶誕節前獲也有會計師資格的史奈德核可，儘管檢察官庫珀（Jessiccan Cooper）大力反對。根據美聯社取得的紀錄，庫珀聲稱這是偏袒「酒駕慣犯」的「特殊待遇」。她指出：「一般人不會獲得赦免。他們也不該被赦免。」
史奈德八年州長任期內，有逾4000人申請赦免或減刑，獲准的不到100人。外界並不清楚有會計師資格的史奈德為什麼對54歲的傑格另眼相待，後者自2016年起擔任有1.8萬名會員的密州會計師公會副會長兼行銷長，一年收入14.4萬美元（逾台幣447萬元）。
傑格在1998至2007年間有四次酒駕紀錄，那通常是微罪，但他上次被捕是第五次，重複再犯使他面臨重罪起訴。雖未造成任何傷亡，但他被判入獄服刑135天。傑格已服刑完畢，赦免意味塗銷他的重罪紀錄，不致破壞他爭取升遷的努力。
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