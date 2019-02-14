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美州長下台前赦免酒駕慣犯 助爭取高薪工作

2019-02-14 09:02聯合報 記者季晶晶╱即時報導

前密西根州長史奈德在今年元旦任期屆滿下台前赦免一名酒駕慣犯的重罪罪名，引發重大爭...
前密西根州長史奈德在今年元旦任期屆滿下台前赦免一名酒駕慣犯的重罪罪名，引發重大爭議。美聯社
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美國共和黨籍的前密西根州長史奈德（Rick Snyder）在今年元旦任期屆滿下台前，赦免了一名酒駕慣犯的重罪罪名，引發重大爭議，因為這名酒駕男子傑格（Jim Jagger）請求赦免的理由是，他有望更上一層於2019年接棒成為下屆密西根州會計師公會會長。

傑格的赦免申請又快又順利：他在去年10月花24.7美元（約台幣767元）提出申請，12月出席聽證會，耶誕節前獲也有會計師資格的史奈德核可，儘管檢察官庫珀（Jessiccan Cooper）大力反對。根據美聯社取得的紀錄，庫珀聲稱這是偏袒「酒駕慣犯」的「特殊待遇」。她指出：「一般人不會獲得赦免。他們也不該被赦免。」

史奈德八年州長任期內，有逾4000人申請赦免或減刑，獲准的不到100人。外界並不清楚有會計師資格的史奈德為什麼對54歲的傑格另眼相待，後者自2016年起擔任有1.8萬名會員的密州會計師公會副會長兼行銷長，一年收入14.4萬美元（逾台幣447萬元）。

傑格在1998至2007年間有四次酒駕紀錄，那通常是微罪，但他上次被捕是第五次，重複再犯使他面臨重罪起訴。雖未造成任何傷亡，但他被判入獄服刑135天。傑格已服刑完畢，赦免意味塗銷他的重罪紀錄，不致破壞他爭取升遷的努力。

酒駕共和黨檢察官
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