川普可望簽字批准國會撥款協議案 美政府可免再度關門

2019-02-14 07:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



川普可望簽字批准國會撥款協議案。 歐新社 分享 facebook 美國總統川普13日的態度已傾向接受國會兩黨協商達成的政府撥款協議，雖然這項協議沒有滿足他所要求的57億美元築牆經費，不過可以避免聯邦政府再度關門。

美國聯邦政府部分機構先前曾經停擺五周，各方因此歸咎於川普，在邊境築牆是他2016年競選時的主要承諾。川普說，他不想再看到聯邦政府因為邊境築牆的爭議而再度關門。

川普雖然沒有承諾支持國會最新協議，但路透報導，兩個消息來源與接近川普的共和黨籍參議員，均透露川普可望簽字批准。