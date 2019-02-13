舊金山議員提案禁用人臉辨識 若通過將成全美首例

2019-02-13 15:46 世界日報 編譯組╱灣區12日電



舊金山一名市議員已提出一項禁止市政府使用「人臉辨識」(face recognition)技術的法案，如果法案獲得通過，舊金山將成為全美首個禁止政府使用這種技術的城市。

人臉辨識技術越來越流行，應用範圍越來越大；智慧手機的使用者，用這種技術來打開手機，但政府也可以用這種技術來監控民眾，例如去年灣區捷運就一度提議，用這種技術來監控列車車廂的乘客，以防止犯罪。但建議一出，立即被人權組織指責，說這種技術侵犯隱私。

在中國，這種技術已大行其道，不但警察用來追查嫌犯，銀行、超市和學校都使用這種技術，北京大學校園也使用這種技術作安檢。這種技術有全面普遍的趨勢，成為政府有力的監控工具。

為了預防「監控時代」的來臨，舊金山市議員佩斯金已提出禁用這項技術的法案；佩斯金的法案針對政府對民眾的監控而發，禁用人臉辨識是法案的其中一部分。如果法案獲得通過，則舊金山將成為全美首個禁止政府使用這種技術的城市。

佩斯金的法案規定：一，禁止市政府使用人臉辨識技術；二，市政府購買任何監控科技，必須先得到市議會通過；三，市政府必須檢討所有現在的監控措施，包括了街頭上的攝影機、追蹤槍聲的科技系統、以及車牌號碼閱讀器等。

人臉辨識技術的運作，須先蒐集民眾的個人資料和人臉(樣貌化成為數據儲存起來)，數據可用來作安檢，或偵查犯罪嫌犯。但蒐集和儲藏民眾的個資和樣貌，不但涉及侵犯人權和隱私，更可能被政府濫用，作為監控手段。

西北大學法學教授哈特索格(Woodrow Hartzog)說，人臉辨識是一種危險的科技。德州和伊利諾有法律，規定政府和公司蒐集民眾人臉個資前，必須先取得民眾同意。但這些法律難以執行，效果不彰，舊金山的法案採取禁用的方法，一旦實施，有助於阻止這種技術逐步滲透到社會的各個層面。

他又說，任何科技開始時，都不會被濫用和出現負面影響，但一旦擴大和普及，負面影響就會出現。