民主黨倡「高科技牆」取代川普建牆 恐侵隱私也爆爭議

2019-02-13 15:16 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普邊牆作用遭質疑，民主黨「高科技牆」被指也不靈。 法新社 分享 facebook 對於川普總統要在美墨邊境築牆的計畫，民主黨國會議員提出智慧型安全圍牆的替代方案。不過，民主黨建議的這款「高科技牆」引發新一波爭議。

民主黨國會議員今年1月提出號稱「堅強鞏固的智慧型邊境安全措施」，可以用來替代必須花費巨額經費建造的實體圍牆。某些「高科技牆」測試計畫已經在美墨邊境展開，用人工智慧科技以及其他電子設施取代鋼鐵、磚石打造的傳統式圍牆。

「高科技牆」優點包括成本相對低廉許多、架設迅速，對環境衝擊也較小。不過，部分民權倡議人士則擔心，在邊境地區大量使用科技設備，可能對於民權自由造成影響，也可能衍生專挑某些族裔進行查緝的問題，資料收集過程中可能涉及侵害隱私。用演算法推算出來的「風險目標對象」，便是民權倡議人士憂心的狀況之一。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)、新聞自由基金會(Freedom of the Press Foundation)、全國移民法律中心(National Immigration Law Center)等人權保護團體，聯名致函國會議員指出，「高科技牆」設備的設計工程師如果存有某些偏見，就會反映在這些設備當中，導致原本就處於弱勢地位的族群更容易受到傷害，而且整套系統缺乏民主透明化，民眾個資也會因此遭到越來越嚴重的大量收集與分析。

聯名信中也提警告指出，屬於尖端科技的臉部辨識、虹膜掃描及聲紋比對等等功能，恐怕存在「隱私安全重大問題」。

參與聯署的電子邊疆基金會(Electronic Frontier Foundation)活動主任哈爾蒙(Elliot Harmon)指出：「監視技術如果在沒有制衡的情況下使用，所有民眾的隱私權都會因此受到侵犯，特別是社會裡最弱勢的族群。」