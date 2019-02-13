妥協預算內容為何 兩黨又各說各話

2019-02-13 15:17 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



國會預算協議內容究竟為何，民主、共和兩黨12日上演各說各話的場面。非法移民拘留所床位數量多少，美墨邊境是要築牆或圍籬，雙方說詞都不一樣。

參眾兩院國會議員在11日晚間趕工出爐的預算協議，如果能在15日午夜之前表決通過完成立法，就可以避開聯邦政府再度關門的另一波危機。只不過，這份協議要先通過兩黨國會議員的審查，當然還要獲得白宮點頭同意才行。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)移民政策研究部主任布朗(Theresa Cardinal Brown)指出，這份協議內容必須讓兩黨都感到滿意，認為從中得到某些好處，「我認為這就是大家目前看到的狀況。」

川普總統是否會接受這份協議，成為接下來的關鍵所在。截至12日上午為止，川普透露出來的態度，似乎不甚滿意。

被問到對這份協議有何看法時，川普接受媒體訪問時說：「我並沒有很喜歡。這份協議不太管用。」他也說：「我會增加一些內容。對於有必要的東西，我都會加進去。」

兩黨說法有出入的部分，包括了增進邊境安全的預算當中，是否把川普最為念茲在茲的築牆經費也編列其中。

根據協議內容，14億元經費將可以用來提供大約55哩的美墨邊境圍籬，但這個數字與川普先前開口要求的57億元築牆預算相比，簡直小巫見大巫。從2018年12月底到2019年1月間，聯邦政府機關歷經史上最久的35天關門風波，肇因就是川普與國會對於築牆預算談不攏，導致政府預算卡關。

共和黨國會黨團發表的協議聲明中寫道，這項協議將為「邊境築牆」提供經費，但民主黨加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)的書面聲明則指出，這項協議將為「在德州境內架設圍籬」提供經費。