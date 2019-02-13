親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

夏威夷罕見下雪了！創最低海拔降雪紀錄

2019-02-13 13:58聯合報 記者郭宣含╱即時報導

夏威夷向來氣候宜人，但11日上午出現冬季風暴，颳起強風下起暴雨，一處州立公園甚至下起雪來。

強風吹倒路旁樹木和部分建築，路燈與電線也被吹得東倒西歪造成停電

州立土地與自然資源部官員表示，茂宜島（Maui）波里波里州立公園（Polipoli State Park）下雪，預計其他地方也會出現降雪

土地與自然資源部表示，這可能是夏威夷州立公園第一次下雪，波里波里州立公園被白皚皚的雪覆蓋，這是該州有紀錄以來海拔最低降雪高度。波里波里海拔高度6200英尺（約1889公尺）。

夏威夷茂宜島波里波里州立公園出現地面積雪的罕見畫面。美聯社
夏威夷茂宜島波里波里州立公園出現地面積雪的罕見畫面。美聯社
分享

夏威夷降雪停電
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

全球最大毒梟定罪 千億資產沒收

2019-02-14 00:08

多次越獄、賄賂總統 大毒梟的傳奇人生

2019-02-14 00:08

五角大廈公布首份AI戰略 著重情蒐與戰機養護

2019-02-13 16:22

舊金山議員提案禁用人臉辨識 若通過將成全美首例

2019-02-13 15:46

妥協預算內容為何 兩黨又各說各話

2019-02-13 15:17

民主黨倡「高科技牆」取代川普建牆 恐侵隱私也爆爭議

2019-02-13 15:16

屋裡有老虎！抽大麻男報案 警察還以為他茫了

2019-02-13 15:00

躺著也中槍！美饒舌歌手在車上睡覺 被警察亂槍打死

2019-02-13 14:18

美參議員籲立法 抗中國製造2025

2019-02-13 14:15

不支持蔡赴美國會演說 美前官員：這種官方訪問是大錯

2019-02-13 14:12

亞洲協會：川普反制中國方法錯了

2019-02-13 14:12

雖不滿意兩黨妥協預算 川普：政府不會再關門

2019-02-13 14:00

影／大毒梟古茲曼10罪名全成立 恐進超級監獄關到死

2019-02-13 13:12

不當軟柿子！美參議員籲修法 回擊「中國製造2025」

2019-02-13 12:18

亞洲協會報告：川普欲反制中國 卻用錯了方法

2019-02-13 12:01

防3度越獄 墨毒梟恐在洛磯山下惡魔島度餘生

2019-02-13 10:39

邀蔡總統美國會演說 美前副助卿：不支持

2019-02-13 09:24

攝影師在川普造勢大會遭攻擊 BBC要白宮檢討維安

2019-02-13 09:09

美參議員會晤大陸官員 再提邀蔡英文訪華府

2019-02-13 04:12

川普：若美中接近達貿易協議 考慮展延休兵期限

2019-02-13 03:32

曾痛批世銀 川普新總裁人選恐非改革派盟友

2019-02-10 22:35

長大後想實現目標？ 芝大：改用更私密社群媒體

2019-02-10 17:15

再遭性侵指控 維州副州長拒下台

2019-02-10 17:10

維吉尼亞州長諾譚求留任 保證任期內追求種族平等

2019-02-10 17:10

18歲的輕狂要付代價 畢業紀念冊成美政治人物威脅

2019-02-10 17:10

維州種族爭議再起 以40年前的諾譚懲今日之諾譚？

2019-02-10 17:10

收購舊金山地標I.Magnin 鮑選耀：梅西百貨選擇我

2019-02-10 16:47

從工程師跨足地產業 美國灣區傳奇人物「想自己做主」

2019-02-10 16:47

世報辦節稅投資論壇 楊逸凡：企業拿20%減稅有訣竅

2019-02-10 16:23

影／世報辦節稅投資論壇 顧衍時：加州房產仍有增值空間

2019-02-10 16:23

世報辦節稅投資論壇 楊安立：商業合約越清楚越少糾紛

2019-02-10 16:23

世報辦節稅投資論壇 王惟：集中投資改變趨勢上市公司

2019-02-10 16:23

世報辦節稅投資論壇 鄭德倫：未來兩年全美房價跌20%

2019-02-10 16:23

韓國瑜將訪美 大華府僑胞要徵30人光頭護衛隊

2019-02-10 16:04

築牆vs.反築牆 歐洛克11日艾爾帕索迎戰川普

2019-02-10 15:41

川普一天一半以上空白？白宮要揪「洩密者」

2019-02-10 15:38

邊境「千里眼」 可追蹤6哩內的偷渡客

2019-02-10 14:17

國會兩院提案「取消各國綠卡限額」 谷歌等科技公司支持

2019-02-10 14:16

血統風波暫擱一旁 美參議員華倫競選總統活動開跑

2019-02-10 12:06
看更多

熱門文章

男友劈腿對象是男的！她倒追小三 結婚生子成最後贏家

2019-02-13 10:55

投宿旅館遭闖空門 女子機智發現鏡子後面有住人

2019-02-13 10:35

夏威夷罕見下雪了！創最低海拔降雪紀錄

2019-02-13 13:58

購物專家說 別在好市多買這8種商品

2019-02-13 22:31

美國不再是老大了！五角大廈警告：中國有能力擊落我衛星...

2019-02-13 10:00

擦屁股結果大不同 空姐受辱、女大生卻月賺16萬

2019-02-13 15:20

薪資談不攏罷工！比利時所有航班停飛一天

2019-02-13 08:29

航空展上隨意拉扯戰鬥機拉環 男童彈出座艙摔斷四肢

2019-02-13 15:20

加拿大藏籍學生會長遭陸生連署罷免 台籍跨性別副會長聲援

2019-02-13 19:40

千禧世代想存錢？專家：應改掉三個愚蠢消費習慣

2019-02-13 21:10

北韓最夯的春節禮品不是茶、點心 竟是：冰毒

2019-02-13 09:09

躺著也中槍！美饒舌歌手在車上睡覺 被警察亂槍打死

2019-02-13 14:18

從昆明坐高鐵到寮國不是夢！但坐到泰國還要等一等

2019-02-13 11:00

男子約會穿Uniqlo+H&M 日女瞥見牌子：好失望

2019-02-13 12:17

中樂透怕親戚借錢 大獎得主戴面具領獎

2019-02-13 13:04

影／紐西蘭發現神秘絨毛生物 這回專家也無解

2019-02-13 11:59

亞洲協會報告：川普欲反制中國 卻用錯了方法

2019-02-13 12:01

布拉格帥哥市長「想知道台灣人怎麼念我的名字」

2019-02-13 13:32

政府免於關門及貿易協定樂觀前景激勵 道瓊飆漲372點

2019-02-13 06:54

不當軟柿子！美參議員籲修法 回擊「中國製造2025」

2019-02-13 12:18

東芝大砍財測 預定裁員7千人

2019-02-13 13:56

阿里巴巴蔡崇信：美中貿易逆差終將反轉

2019-02-13 16:44

屋裡有老虎！抽大麻男報案 警察還以為他茫了

2019-02-13 15:00

川普：如果接近達成協議 考慮延後3月1日提高關稅大限

2019-02-13 07:46

克魯曼錯了！美銀經濟師舉3理由駁美國經濟衰退說

2019-02-13 16:52

影／大毒梟古茲曼10罪名全成立 恐進超級監獄關到死

2019-02-13 13:12

「我沒有智慧手機」 日相安倍買東西刷iPad條碼初體驗

2019-02-13 17:30

刻意尊美？大陸政府報告未來15年 美仍稱霸全球

2019-02-13 16:32

美國石油需求成長全球居冠 為何對油市多頭是壞消息？

2019-02-13 21:31

南韓每年吃100萬隻狗 動保團體展開救狗行動

2019-02-13 21:16

火星探測車機會號失聯 NASA將宣布任務終結

2019-02-13 11:11

邀蔡總統美國會演說 美前副助卿：不支持

2019-02-13 09:24

加拿大司法部長閃辭 衝擊杜魯道政府

2019-02-13 14:04

陸網攻英國軟硬體？傳歐盟考慮發布聯合警訊或制裁

2019-02-13 11:00

自動煞車系統成40國新車標配 美中未加入

2019-02-13 11:32

防3度越獄 墨毒梟恐在洛磯山下惡魔島度餘生

2019-02-13 10:39

Fed主席鮑爾訪全美第二窮州： 經濟衰退風險不大

2019-02-13 08:20

德擬修電信法 排除華為參與5G建設

2019-02-13 22:47

北京威脅台灣 法國國會議員質詢政府立場

2019-02-13 08:37

中美磋商登場前 蓋茲出面肯定大陸促進全球發展的貢獻

2019-02-13 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top