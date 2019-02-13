影／大毒梟古茲曼10罪名全成立 恐進超級監獄關到死

2019-02-13 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



綽號「矮子」的墨西哥毒梟古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzmán Loera）12日被美國聯邦法院陪審團裁決10項被控罪名全數成立。法官尚未宣佈刑期，媒體咸信他會被判處無期徒刑終身監禁。

現年61歲的古茲曼曾帶領盤踞墨西哥北部的「錫納羅亞販毒集團」（Cártel de Sinaloa），一度是全球勢力最強的「毒梟之王」，被富比士雜誌評選為全球富豪排行榜第701名，身家估計約達10億美元。雖然兩度被墨國當局逮捕，卻都戲劇性越獄成功，還多次逃過追緝，最終於2016年1月被逮捕，隔年1月被引渡到美國受審。

考慮到古茲曼曾恫嚇與謀殺證人，這次陪審團全部匿名，進出都由武裝法警全程護送。檢方整合全美6個聯邦檢察長轄區的指控，遞交累積超過10年的國內外證據，並策反數名古茲曼的重要合夥人作證指控他，揭露錫納羅亞販毒集團的內部運作。

古茲曼被控是美國毒品最大來源，協助運輸數百公噸的古柯鹼進美國，共謀製造與散佈海洛因、甲基安非他命與大麻，派出殺手從事數百起謀殺、攻擊、綁架、刑求競爭對手後毀屍滅跡，古茲曼甚至還對多名少女下藥性侵，最年輕被害者僅有13歲。

檢方在審理期間指出，墨西哥政府從上到下都貪汙收賄，前總統潘尼亞尼托（Enrique Peña Nieto）被指稱收取1億美元賄賂，連現任總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）維安人員也被控曾經拿過錫納羅亞販毒集團數百萬美元，墨西哥聯邦警察被形容為該集團的「朋友」，還在古茲曼初次逃獄後提供庇護。

《紐時》報導，其他記錄在書狀的秘辛還包括，毒販圈為了逃避追緝經常過度整形，算是不成文規矩，有毒梟甚至因此死於手術。此外，錫納羅亞販毒集團用火車、飛機、直升機、漁船、半潛艇等五花八門手段運毒，內部派系鬥爭有如《權力遊戲》（Game of Thrones），是個三不五時爆發內部火拼的聯盟。

除此之外，古茲曼最喜歡成為鎂光燈焦點，還想執導電影，也非常開心見到在《毒梟：墨西哥》（Narcos：Mexico）扮演他的演員出庭旁聽。但古茲曼也有強烈的偏執狂，非常在意通訊保密，在竊聽與間諜軟體的投資長達數十年，刺探妻子、情人、屬下與對頭，還砸下重金建立自己的加密軟體。

不過，協助建立整套系統的IT專家同意將紀錄交給聯邦調查局，加上美國聯邦與地方檢警通力合作，加上墨西哥軍方、厄瓜多、哥倫比亞、多明尼加等國協助，並且刻意不讓墨國司法單位參與，終於成功讓古茲曼跨台。

經過11周開庭審理，陪審團一致同意走私毒品等罪名成立。在場旁聽的媒體指出，身穿黑色西裝的古茲曼面無表情地聽完判決，被帶出法庭時，先跟律師握手，再對著選美皇后出身的29歲妻子柯蘿納（Emma Coronel Aispuro）比讚與飛吻，柯蘿納也當庭對他豎起大拇指，兩人互動讓旁人匪夷所思。

媒體指出，由於古茲曼的逃獄史，預計他會被押往科羅拉多州佛羅倫斯（Florence, CO），關進素有「超級監獄」（Supermax）或「洛磯山惡魔島」（Alcatraz of the Rockies）之稱的美國最高監管感化院（U.S. Penitentiary Administrative Maximum Facility, ADX Florence）。