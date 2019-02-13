不當軟柿子！美參議員籲修法 回擊「中國製造2025」

2019-02-13 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）12日提議修法，對中國在美國的投資予以限制和徵稅，藉此對抗「中國製造2025」的工業現代化計畫，包括中國直接補助國內企業發展先進半導體。

美國兩黨許多議員認為，「中國製造2025」計畫威脅美國科技業。

魯比歐12日公布一份名為「中國製造2025與美國產業未來」的報告。該報告由魯比歐擔任主席的「美國參議院小企業與企業家委員會」提出，內容指出，評估這項中國計畫，有助華府了解如何因應中國並捍衛美國企業與民眾。

魯比歐在推特影片中表示：「21世紀的經濟變化顛覆美國人民的工作生活。」他指出，美國人發現事情不對勁，而華府未能因應，是美國一盤散沙的背後暗流。

這份報告分析10種被認為具戰略性質的尖端產業，報告作者認為中國希望透過這些產業成為全球科技業龍頭。

中國2015年宣布「中國製造2025」時，將這10種產業視為優先領域，包括新一代資訊科技、機器人、航空裝備等。中國希望透過這項計畫發展自己的科技產品，減少科技進口依賴。

魯比歐表示，這份報告著重中國公然強迫技術轉讓和商業間諜手法，這些行動威脅美國經濟體制與國家繁榮。

魯比歐說：「美國政策應該回應政經的實質挑戰，包括實施戰略性美中資本流動限制，並為該計畫鎖定的國內企業提供防禦配套措施。」