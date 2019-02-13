亞洲協會報告：川普欲反制中國 卻用錯了方法

2019-02-13 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



亞洲協會發布研究報告指出，美國總統川普反制中國的方法錯誤，他應該投資盟邦和多邊機構對抗中國，但川普和他的政府拒絕這樣做，甚至搞破壞。

紐約時報報導，這份由17位中國問題專家，包括著名學者、白宮和國務院前高官，以及前貿易官員撰寫的報告指出，川普政府應站穩立場，對抗中國不懷好意的政策，從重商主義措施到軍事擴張，但應避免對中國大陸國家主席習近平的強硬政策反應過度，同時找出可以和北京合作的領域。

這份由亞洲協會和聖地牙哥加州大學21世紀中國中心共同發布的報告指出，美中「發現他們的雙邊關係站在危險的十字路口。美中正走上對撞的道路，數十年來建立的善意正快速崩解」。

亞洲協會的夏偉（Orville Schell）和加州大學的謝淑麗（Susan L. Shirk）11日向白宮和國務院的決策者簡報與中國的「聰明競爭」。

謝淑麗說，報告的作者群同意，「對中國強硬，並戳破不符合全球規範和損害美國價值的中國政策是好事，但我們更強烈感到川普政府用錯了方法」，他們的做法是重擊中國，「為了反擊而反擊」。

這份題為「修正路線」的報告指出，即使美中的經濟和軍事能力更接近，目前是40年來最緊張的時期，使全面衝突的危險更高。

報告說：「川普政府不重視美國的兩大優勢：我們依賴的盟邦網絡和全球多邊機構，而使得危險加劇。」

報告指出，川普政府的一些舉措玷汙了美國作為世界舞台自由價值燈塔的形象。作者群指出，川普放棄了跨太平洋夥伴協定（TPP），而這項由前總統歐巴馬推動的貿易協定是為了逼中國遵守更嚴格的貿易規範。