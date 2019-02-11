民主黨女強人出列女選民轉向恐重擊川普選票

2019-02-11 17:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ╱綜合10日電



民主黨女強人紛出列，將成川普的毒藥。 美聯社 分享 facebook

距2020年總統大選還有600多天，但是川普總統競選連任的前景，卻一天比一天艱難，問題不僅在於選民不支持他的比率(55.1%)，是歷任總統主政中期最低者，也因加入民主黨參選人行列的女強人愈來愈多，使民主黨得以拉攏更多女性選民的支持，對川普構成重大的威脅。

CNN分析指出，川普習於抨擊被他視為威脅的任何人，這種作風很可能傷害的是他自己。每一回他推文發表對對手的負面評論，就會讓選民聯想起他對女性的「惡行劣跡」，其中包括他曾盲目地為被控性侵的阿拉巴馬州共和黨參議員競選人摩爾、大法官卡瓦諾辯護。

2018年期中選舉，已看得出川普言行對女性選民的影響，在這次選舉中，民主黨獲得59%女性選民的選票。該分析認為，除非川普和共和黨在最近未來明顯的改弦更張，2020年情勢對他們來說，只會更加不利。

同時，影響全局的不僅是川普的言行作為，這些強勢的民主黨女參選人的言論和做法，也將是關注的焦點。

分析指出，麻州參議員華倫目前有個好的開始，她9日一宣布參選，立即批判川普。她告訴喝采的民眾：「眾所周知，川普政府是有史以來最腐敗的政府。」川普則以含有種族歧視意涵的印第安原住民刻板印象來回應，指華倫從一開始就冒稱自己是印弟第安原住民後裔，以在職業生涯中攀升。。

另一位令人注目的女性對手是1月宣布參選的加州參議員賀錦麗，這位前檢察官的風格與川普形成強烈對比，川普除了面臨各種調查，坐困愁城，還涉及其前私人律師柯恩的聯邦控罪。賀錦麗宣布參選時談及川普表示：「我們的領導人撒謊、霸凌、攻擊新聞界，並毀損我們的民主體制，此非美國所能容。」

此外，數周前宣布成立試探委員會的紐約州參議員陸天娜，在2017年川普因對女性不敬釀成風波時，兩人曾生齟齬，陸天娜當時要求國會，調查涉及川普的數起性騷擾及性侵指控。川普還擊譏稱陸天娜是「輕量級」議員，並聲稱陸天娜曾到他辦公室「乞求競選獻金」。