批總統推文「黑暗醜陋」 華倫點名川普大選前恐入獄

2019-02-11 17:22 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



民主黨籍國會參議員伊莉莎白‧華倫宣布選總統後隔日，批川普恐在大選前入獄。 美聯社 分享 facebook 剛宣布投入2020年總統選舉黨內初選的民主黨籍聯邦參議員伊莉莎白‧華倫，10日在愛阿華州首度展開「外州」競選活動時說，川普總統恐在大選前就不再是總統，甚至已經鋃鐺入獄了。

去年除夕日宣布「探討」參選可能性，才一個多月就「決定」參選的華倫一改這一陣子不指名道姓的作風，直接點出「今上」每天發出種族主義、充滿恨意、「不折不扣的黑暗和醜陋」的推文，導致國家陷入「危險時刻。」「難道我們就只能任他來分裂我們嗎？」

她告訴支持者，「川普不是我們唯一的問題。的確，川普是體制敗壞不堪的象徵。」因此，她指出，下一屆總統大選不只是如何贏的問題，更是如何改變這敗壞的體制的問題。

華倫競選幹部告訴CNN，這位候選人不打算回應川普的日常惡言劣行，因此特地挑競選起跑日，說明今後她的競選策略有何特色，亦即直接挑戰川普等豪貴階級的「體制腐敗」，至少不能讓川普以分化戰術主導選戰議題。

媒體問華倫，贊不贊同彈劾川普，她沒有直接回答，只說特別檢察官穆勒針對2016年競選期間「通俄」疑雲進行的調查，應該「被准許完成」並公布調查結果。

川普本身甚至他提名的司法部長巴維理都不敢公開保證讓穆勒調查團公布調查結果。目前，穆勒還沒起訴川普本人，但數名川普顧問、助理已就向國會說謊等俯首認罪。華倫說，整個調查過程都是「基於事實」，這點，越多美國人了解越好。

向來對經濟不平等社會不公平特別關注的華倫，也趁在愛阿華州拉票的時候，強調當下的美國經濟非大幅度改弦更張不可，否則富者愈富而中下階層永難翻身的困境只會加劇。