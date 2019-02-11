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民主黨初選再添女將 柯洛布查宣布選總統

2019-02-11 17:20世界日報 編譯張玉琴╱綜合10日電

民主黨又一聯邦女參議員投入選戰。 路透社
民主黨又一聯邦女參議員投入選戰。 路透社
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明尼蘇達州參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)10日在罕見茫茫大雪中宣布2020年角逐總統大位，為越來越多的民主黨總統初選陣容再添一人，她將自己定位是最具份量的中西部參選人，而幫忙川普2016年推上總統寶座的中西部，是民主黨目前試圖奪回的地盤。

柯洛布查告訴冒著冷冽風雪天氣但情緒振奮的支持群眾：「為了每一位美國民眾，我是為你們參選。我承諾，成為總統後，能直視你們，坦然無欺，能坦言心中所想，我將專注落實施政，這也是我畢生的追求。」柯洛布查去年輕易贏得連任競選，續任第三任參議員。

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h2 class="content_title_1">她呼籲「停止製造恐懼、停止仇恨」

58歲的柯洛布查一向為推動兩黨合作引以為傲，她在參選演說中未提及川普，但她對於透過推特討論外交政策的做法，頗不以為然。她說，美國人必須「停止製造恐懼」、停止仇恨，她說：「我們都生活在共同夢想的同一國家。」她表示，她當選總統的第一天，將重新加入川普退出的全球氣候協定。

她自信「沒有政治機器，但有膽識」

她強調，務必「癒合美國民主之心，重申對共同理念的全心追求」。她表示：「我沒有政治機器，沒有雄厚財力為後盾，但我有膽識。」她去年競選連任時，獲得都市、郊區和鄉村地區選民的廣泛支持，其中包括2016年川普勝選的數十個郡縣。

柯洛布查曾表示，她在明州的勝仗，可能延伸至密西根州、威斯康辛州等其他中西部各州，密、威兩州數十年一直是民主黨篤定獲勝地區，卻於2016年被川普攫取。

已宣布2020年參選總統的民主黨人，較知名並有能力籌募龐大獻金者包括麻州的華倫、加州的賀錦麗、新澤西州的布克、紐約州的陸天娜；此陣容可能不久後再度擴大，新投入者可能包括前副總統白登和佛蒙特州參議員桑德斯。

不過，第摩因紀事報／CNN／競立媒體的去年12月民調顯示，可能出席愛阿華州黨團會議的人大多數對柯洛布查很陌生，54%受訪者說，對她的認識不深，無法表達意見，38%對她有好感，8%對她沒好感。

柯洛布查是位律師，她曾任明州最大郡的檢察官；她去年因在參院司法委員會大法官卡瓦諾聽證中，與卡瓦諾言辭交鋒，大為提高全國知名度。

川普民主黨卡瓦諾

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