眾院爭論築牆 共和黨梅杜斯：川普或宣布緊急狀態

2019-02-11 17:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合10日電



代理白宮幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)邀請兩黨議員到大衛營磋商築牆預算，盼在15日期限前達成協議。美聯社 分享 facebook

代理白宮幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)邀請兩黨議員到大衛營磋商築牆預算，盼在15日期限前達成協議，部分議員對此抱持樂觀態度，但也不排除政府可能再次停擺。

眾院共和黨保守派「自由黨團」(Freedom Caucus)主席梅杜斯(Mark Meadows，北卡羅來納州)表示，川普總統無論如何都會築牆，不排除透過宣布緊急狀況爭取經費；喬治亞州眾議員葛瑞夫斯(Tom Graves，共和黨)說，若兩黨協商失敗，川普有應變計畫並沒有錯；眾院預算委員會主席雅馬詩(John Yarmuth，肯塔基州)則說，若穆瓦尼為總統，問題早已解決。

梅杜斯10日接受「哥倫比亞廣播公司新聞網」(CBS News)「面對國家」(Face the Nation)節目訪問時說：「總統無論如何將築牆。」

若兩黨未能就邊境安全達成協議，梅杜斯預料川普可能採取宣布緊急狀態等行政命令獲取築牆經費；他曾批評前總統歐巴馬動用行政命令，但考量邊境「危機」，將支持川普這麼做。

參院撥款委員會主席薛爾比(Richard Shelby，阿拉巴馬州)說：「我認為磋商面臨瓶頸。」

葛瑞夫斯說，兩黨努力達成協議，但可能不會在未來幾天得出結論，總統則有因應計畫。

川普10日稍晚推文，批評兩黨協商受民主黨領袖阻撓，寫道「我不認為民主黨領袖允許邊境委員會(border committee)達成協議。」

葛瑞夫斯說，政府沒有理由二度關門，但穆瓦尼表示，不排除這種可能。

眾院預算委員會主席雅馬詩在10日播出的「美國廣播公司」(ABC)「本周」(This Week)節目中說：「若穆瓦尼為總統，問題早已解決。」