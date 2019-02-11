美國會邊境預算談判再陷僵局 聯邦政府恐怕又要關門

2019-02-11 08:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國國會共和黨與民主黨議員9日針對邊境安全預算的協商破裂，聯邦政府再度關門可能性因而提高，因為距離本周五（15日）的協商最後期限，時間所剩無幾。

由於幾位關鍵議員計畫在10日下午透過電話繼續交換意見，兩黨協商仍有可能回到正軌。

協商再次陷入僵局的原因在於美國境內的移民收容床數和目的等問題，以往這個議題在邊境安全預算磋商之中，多只是順帶討論的邊緣問題。總統川普因而感到不滿，推文指控民主黨人在充斥不利新聞的一周後，企圖製造分散注意力的新話題。

川普推文說：「邊界委員會的民主黨議員突然表現得不可理喻，不僅不願給明顯需要的築牆經費，現在甚至不讓殺人犯被收押。這是怎麼回事？」

兩黨國會議員如果無法在15日之前達成撥款協議，9個聯邦政府部門及相關機構將再度停擺，先前美國才剛暫時結束創紀錄的35天聯邦政府局部關門。雙方原本希望在今天（11日）談出方案，然後趕在期限前交付參眾兩院表決。

參議院撥款委員會主席Richard Shelby 10日在Fox News Sunday節目上說：「我想達成協議的機會是一半一半，我們與民主黨在美國移民和海關執法當局運作的撥款問題上，還有一些問題。」

蒙大拿州民主黨參議員Jon Tester在Fox News上則是表示，不太肯定雙方能否達成協議。