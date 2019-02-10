長大後想實現目標？ 芝大：改用更私密社群媒體

2019-02-10 17:15 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



最近陸續有高官被人掀出數十年前曾大玩「黑臉」種族主義遊戲，政治生涯可能不保；這連串事件反映的是：公眾人物昔日行徑留下的圖文照片，今日可能招來惡果；但在網路世界中成長的千禧一代，因為深諳網路訊息傳播特性，很有可能會比他們的長輩更精明、更容易逃過醜聞劫難。

華盛頓郵報報導，早在10年前，高中生就已被師長殷殷訓誡：「在網路上發表的所有內容永遠不會消失。想進大學、找工作，一定要小心自己在網路上的言行舉止。」

芝加哥大學警告該校學生，社群媒體可能會損害其就業前景，因為「不曾謀面的人大可查看你的貼文，並據以做出判斷。」華爾街日報也指出，「很多公司會上網查看求職者是否有涉及種族主義或其他不當評論。」

這基本上意味的是：年少時在網路上做過的事情，可以讓你長大後無法實現目標。

當嬰兒潮一代和X世代的政治人物可能被人找出畢業紀念冊等等揭露出醜聞秘辛，千禧一代的從政者可以被人在網路上追溯出一輩子的生命紀錄。金融時報去年報導指出，「千禧一代是在網路上成年的第一代人，他們所面臨的挑戰是，從小到大的個人演進過程都被保留給所有人看。」

但千禧一代不但明瞭這樣的挑戰，更可能比老一輩人更懂得管理自己呈現在外的樣貌。

跟著互聯網成長的千禧一代，因為明白留在網上的東西可能是永久的、隨時有人在觀看，行為舉止和虛擬自我將無所不在的監控邏輯「內化」，時時保持「某人某天可能正在評判我」的警戒心。

華郵報導，因為理解人們會在網路世界挖掘秘辛殘骸，千禧一代更精明地採取預防措施，例如，設定臉書帳戶只允許特定人看到內容、在社群媒體上先自我審查等。

有人嘲笑千禧一代老是自拍或貼出飯菜照片，但這些貼文習慣背後，其實也說明了貼文者是在為觀看者製作出自我生活形象或等待突襲。

事實上，今日大多數年輕人愈來愈忽略推特和臉書，改用更私密的社群媒體平台互動，Snapchat和Instagram故事設計都很短暫，出現的帖文24小時內都會被自動刪除。

千禧一代在互聯網中成長，可能會比他們的前輩更加懂得如何避開醜聞；而他們對社群媒體的自在感，或許還會讓他們成為更佳政治候選人。