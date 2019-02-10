維州種族爭議再起 以40年前的諾譚懲今日之諾譚？

2019-02-10 17:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合9日電



維州種族歧視歷史與新南方的清新形象背道而馳，但是否應以現代標準看待政客40年前行為仍有爭議。 法新社 分享 facebook

種族和解一點都不容易，維吉尼亞州對此深有體會。過去十年來維州以進步思想打造出新南方（New South）的形象，先把歐巴馬送進白宮，又在2016年支持喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）競選總統。

然而被視為南方燈塔的維州，如今全州前三大民選官員都陷入種族歧視或性別歧視的爭議，使得維州新南方的形象岌岌可危。

「紐約時報」報導，身為黑人奴隸孫子的懷德（L. Douglas Wilder），1989年以些微之差在大選中勝出，成為維州第一位民選的黑人州長。

剛卸任的維州前聯邦參議員華納（John Warner）就說：「這是了不起的一頁，不只在維吉尼亞歷史上，在美國歷史上也是。」

為了1989年大選中增加勝算，懷德必須巧妙處理維州過去的種族歧視歷史，耐心接納曾支持種族隔離的民主黨人，以及維州未能成功的邦聯夢想；懷德得贏得政治對手的支持，這些人之前才成功擋下他為了紀念馬丁路德金恩博士，想要在維州制定州立假日的方案。

懷德還得看似接近州內的邦聯紀念建築物，又不致引起外界非議。

30年後的今天，維州的種族歷史與政治爭議再起，從民主黨籍州長諾譚（Ralph Northam）、非洲裔的副州長費爾法克斯（Justin Fairfax）、州檢察長賀林（Mark Herring），到共和黨的重量級州參議員諾門特（Thomas Norment），全都陷入這場風暴。

報導指出，鑒於這場政治危機尚未出現消退跡象，如今問題在於維州各界領導人與選民，願意懲罰諾譚與賀林在年輕時期越軌行為的程度有多大，而且那是在1989年懷德成為首任黑人州長之前很久的時代，一個種族思想尚未明顯改變的時代。

前維州檢察長Jerry Kilgore就說：「我們必須更深入了解，維吉尼亞州的所有面貌，而且我不確定今天的標準是否應該回溯到30年至40年前，當大家還是大學生的時候。」