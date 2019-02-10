親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

華航勞資爭議為何僵持不下？這篇詳細告訴你

台日交流賽／牛棚和失誤扯後腿 猿遭羅德逆轉

18歲的輕狂要付代價 畢業紀念冊成美政治人物威脅

2019-02-10 17:10世界日報 編譯黃秀媛／綜合9日電

畢業紀念冊成政客的定時炸彈。 法新社
畢業紀念冊成政客的定時炸彈。 法新社
分享

扔在塵封的抽屜或紙箱裡，早就被遺忘的畢業紀念冊，已成為美國政治人物的最新威脅；這些經常隱藏著年少輕狂照片或文字的幽靈，現在相繼浮現，有如民選官員擺脫不掉的附骨之蛆。

維吉尼亞州長諾譚就因醫學院畢業紀念冊的個人頁面出現把臉塗黑和三K黨裝扮的合照，面對逼退聲浪。州長第二順位接班人，州檢察長賀林承認大學時期也曾把臉塗黑，陷入同樣的風暴。

獲提名出任聯邦最高法院大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，幾個月前才因爆出高中時期曾性攻擊的指控，差一點陰溝裡翻船，他的畢業紀念冊也受到密切檢視。

在數位時代來臨前製作的畢業紀念冊，匯集了同年級學生和各種活動的照片和文字紀錄。每個學生通常有個人頁面，用以呈現緬懷學生歲月的生活照、文字或詩詞。

諾譚的紀念冊引發風暴，使過去幾十年的其他紀念冊也受到檢視，各種帶有種族意味的類似材料因而相繼曝光。

卡瓦諾在華府郊區貴族天主教高中的畢業紀念冊，即暴露這些富裕學生縱酒狂歡和性戲謔女同學的不堪景象。

大法官桑妮亞‧薩多馬友(Sonia Sotomayor)在認可公聽會中，也因在普林斯頓大學畢業紀念冊引用社會主義政黨總統候選人湯瑪斯(Norman Thomas)的談話受到批評。

這些泛黃的舊物被挖出來，使政治觀察家懷疑年少時犯的錯有沒有過期時限，現在55歲的人是否得為18歲時做的事負責？

馬里蘭大學社會學教授柯恩(Philip Cohen)說，現在會立刻激起公憤的許多做法，以前可能習以為常，種族態度和做法更已全然改觀。

他說，1980年代的學生，父母是在1940和1950年代種族隔離時期成長，心態完全不同，如他們的孩子藉著紀念冊玩鬧耍寶，出現那些現在成為污點的種族表現實在不足為奇。

他說，現在最大的不同是，「我們能夠強迫政治人物因種族主義作為辭職。這是一種進步」。

大法官卡瓦諾幽靈
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

再遭性侵指控 維州副州長拒下台

2019-02-10 17:10

維吉尼亞州長諾譚求留任 保證任期內追求種族平等

2019-02-10 17:10

維州種族爭議再起 以40年前的諾譚懲今日之諾譚？

2019-02-10 17:10

收購舊金山地標I.Magnin 鮑選耀：梅西百貨選擇我

2019-02-10 16:47

從工程師跨足地產業 美國灣區傳奇人物「想自己做主」

2019-02-10 16:47

世報辦節稅投資論壇 楊逸凡：企業拿20%減稅有訣竅

2019-02-10 16:23

影／世報辦節稅投資論壇 顧衍時：加州房產仍有增值空間

2019-02-10 16:23

世報辦節稅投資論壇 楊安立：商業合約越清楚越少糾紛

2019-02-10 16:23

世報辦節稅投資論壇 王惟：集中投資改變趨勢上市公司

2019-02-10 16:23

世報辦節稅投資論壇 鄭德倫：未來兩年全美房價跌20%

2019-02-10 16:23

韓國瑜將訪美 大華府僑胞要徵30人光頭護衛隊

2019-02-10 16:04

築牆vs.反築牆 歐洛克11日艾爾帕索迎戰川普

2019-02-10 15:41

川普一天一半以上空白？白宮要揪「洩密者」

2019-02-10 15:38

邊境「千里眼」 可追蹤6哩內的偷渡客

2019-02-10 14:17

國會兩院提案「取消各國綠卡限額」 谷歌等科技公司支持

2019-02-10 14:16

血統風波暫擱一旁 美參議員華倫競選總統活動開跑

2019-02-10 12:06

威州失業率低 富士康徵才困難

2019-02-10 11:12

亞馬遜紐約傳叫停 伊州熱情招手

2019-02-10 11:11

中國拘留加拿大前外交官 美大使稱無法接受

2019-02-10 10:40

批民主黨明日之星頭腦簡單挨轟 德州市議員忙滅火

2019-02-10 10:20

航空鐵路罷工少 美國專法規範嚴明

2019-02-10 09:48

美去年45萬人罷工創32年新高 勞團士氣高

2019-02-10 07:56

歐巴馬畢業照是它拍的 馬萬鈞憑臉部特寫技術獲美大獎

2019-02-09 20:02

華女加州路考 上車1分鐘就當掉

2019-02-09 16:50

川普稅表「有很多東西可挖」 專家稱可能幾十年沒繳稅

2019-02-09 15:39

年費逾10萬的川普俱樂部變政治金庫 至少8會員外派當大使

2019-02-09 15:38

川普涉政治捐款私用 傳10萬付女婿律師費

2019-02-09 15:37

川普「好基因」 愛速食喝可樂睡得少仍身強體健

2019-02-09 15:30

惠特克通俄案作證槓主席 兩黨激戰

2019-02-09 14:49

老師罷工不為漲薪 更為公教爭資源

2019-02-09 14:48

K-9救災犬活到老學到老 「一工作非常忘我」

2019-02-09 14:44

華航機師罷工 南加客憂心

2019-02-09 14:41

新州高校未成年飲酒被捕 羅文大學最多

2019-02-09 14:26

陸客十年美簽 更新卡關頻傳

2019-02-09 14:24

哈佛亞裔研究2教授離職 校友抗議

2019-02-09 14:23

疑被脫衣舞女偷配槍 1波城警察暫停職

2019-02-09 14:23

1980年代關閉至今 7大道地鐵站入口重啟

2019-02-09 14:21

紐約必訪黑色景點 記憶的痕跡也能療傷

2019-02-09 13:52

沒看過《Sleep No More》 別說你到過紐約

2019-02-09 13:50
看更多

熱門文章

菲警遭潑豆花 中國籍女子脫序行為引發公憤

2019-02-09 17:30

北極熊大量入侵！俄島嶼居民嚇到足不出戶

2019-02-10 09:26

紐航飛上海班機中途折返 原因竟是：未獲准降落

2019-02-10 10:55

恐怖！泰國觀光海灘驚現2無頭男屍1女斷頭

2019-02-10 10:42

巴黎黃背心示威者 手臂遭炸斷

2019-02-09 21:10

高齡97開車出車禍 英王夫菲立普親王繳回駕照

2019-02-10 06:20

正妹雙胞胎共享男友8年 夜夜3人行盼同時懷孕

2019-02-10 16:26

蟑螂取名前男女友 動物園情人節直播讓狐獴吞食

2019-02-09 20:43

歐巴馬畢業照是它拍的 馬萬鈞憑臉部特寫技術獲美大獎

2019-02-09 20:02

脫歐又出包！渡輪承包商沒船 英朝野轟運輸大臣下台

2019-02-10 09:29

陸黃豆進口量恐銳減

2019-02-09 22:46

泰王大姊選總理 「有違傳統」遭否決

2019-02-10 00:51

全球10大年輕富豪亞太居多 中國4人超越美國

2019-02-09 20:29

土耳其痛批中國惡待維族 穆斯林國家開第一槍

2019-02-10 11:28

不甩盟友美國警告 泰國推華為在東南亞首個5G測試台

2019-02-09 19:26

日本政府4月起禁用塑膠吸管餐具 開會禁提供瓶裝水

2019-02-09 21:57

羅比尼專欄／全球經濟…暗藏八隻黑天鵝

2019-02-10 00:43

駐韓美軍費用談定 南韓首度負擔超過280億元

2019-02-10 15:43

星期人物／泰王大姊為愛「下凡」 遊走時尚、慈善界

2019-02-10 00:51

中國有系統同化維吾爾人 土耳其批人道恥辱

2019-02-10 06:20

委內瑞拉軍方人士 棄馬杜洛轉挺瓜伊多

2019-02-10 15:44

希特勒5幅畫作紐倫堡拍賣 找不到買主

2019-02-10 03:26

只因皮膚黑被迫扮恐怖分子 英士兵獲賠2000萬

2019-02-10 13:48

美中第三輪貿易談判 明起北京登場

2019-02-10 00:51

中國夯愛國電影 神似普亭的他闖出名堂

2019-02-10 11:17

iPhone漲價反噬蘋果 在中國難突圍

2019-02-10 14:48

避美制裁 委內瑞拉石油收益轉入俄銀帳戶

2019-02-10 08:51

不要蘋果店！群眾集資搶救墨爾本聯邦廣場

2019-02-10 13:55

航空鐵路罷工少 美國專法規範嚴明

2019-02-10 09:48

英國凱特王妃的弟弟 努力洗刷憂鬱症汙名

2019-02-10 11:38

陸商務部：新一輪中美經貿磋商14日北京登場

2019-02-09 19:50

批民主黨明日之星頭腦簡單挨轟 德州市議員忙滅火

2019-02-10 10:20

血統風波暫擱一旁 美參議員華倫競選總統活動開跑

2019-02-10 12:06

中國拘留加拿大前外交官 美大使稱無法接受

2019-02-10 10:40

中國間諜活動越來越活躍 立陶宛視為國安威脅

2019-02-09 19:27

美中貿易戰暫休兵 美智庫：中國是競爭對手 不是流氓

2019-02-10 16:25

星期人物／叛逆泰王大姊 為愛棄公主頭銜

2019-02-10 16:06

泰國普吉兩船相撞 數名大陸遊客受傷

2019-02-10 12:40

美股展韌性 多空論戰糾結

2019-02-10 00:44

川普一天一半以上空白？白宮要揪「洩密者」

2019-02-10 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top