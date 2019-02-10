維吉尼亞州長諾譚求留任 保證任期內追求種族平等

2019-02-10 17:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合9日電



諾譚接受訪問。 美聯社 分享 facebook

維吉尼亞州長諾譚9日接受「華盛頓郵報」訪問，為他不顧各方逼退誓言繼續留任辯護，保證在剩餘的三年任期追求種族和解，確保維州黑人擁有與白人同樣的機會。

59歲的諾譚說，他正注意副州長費爾法克斯受到的性攻擊指控，不過他尚未決定要是費爾法克斯辭職，要指派誰接任。

這是諾譚自他醫學院畢業紀念冊上的種族主義照片曝光以來，首次接受訪問。他以受到教訓的低落神情，描述過去一周他如何思索「白人特權」的意義、黑人歷史現實，以及他在種族隔離和民權運動結束後的成長過程的個人缺失，使他未能領悟把臉塗黑是冒犯人的做法。

諾譚的辦公室限制訪問不得超過30分鐘，而且不准公布訪問錄音或完整謄本。

諾譚仍然堅持紀念冊上把臉塗黑和打扮成三K黨的男子都不是他，可是說不清這張照片為什麼會出現在他的個人頁面，或是他起初為何認錯，只宣稱他反應過度。他說，他本月1日下午首次在iPhone上看到這張照片，禁不住大吃一驚。

諾譚說，他要求他的內閣主管提出建議，以對付種族不平等問題，像是讓民眾更容易獲得醫療保健、住房和交通服務。

他說：「這個星期發生的事情，顯示我們還有很多工作要做。維吉尼亞還有一些很深的傷痕，尤其是在平等方面。教育、醫療、房貸、資金、創業等方面都還存在不平等。因此我覺得這是真正的喚醒維吉尼亞，令人更警覺維吉尼亞的種族問題，而我們準備從錯誤中學習。」

過去一周他一直避不露面，利用隧道往來州長官邸和附近的辦公室。不過，他曾會見非洲裔議員、宗教和社區領袖，並閱讀種族書刊。他說，他一直在反省自己的出身，正視自己對種族敏感問題的魯鈍，而他覺得自己因此變得更強大。