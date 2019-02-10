再遭性侵指控 維州副州長拒下台

2019-02-10 17:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合9日電



維吉尼亞政治危機。 法新社 分享 facebook

過去一周維吉尼亞州政壇勁爆連連，三個全是民主黨的最高民選官員都陷入充滿種族、性和權力問題的醜聞，政治事業可能毀於一旦；原本可能繼任州長的副州長費爾法克斯(Justin Fairfax)在連續遭兩名女性指控性侵後，反而承受到最大的逼退壓力；已有同黨議員揚言如果費爾法克斯到11日還沒有辭職，將提出彈劾案。

上任才一年的州長諾譚(Ralph Northam)先爆出當年有種族主義作為後，可能接任的費爾法克斯則接連遭到兩名女性指控性攻擊，州長第二順位接班人檢察長賀林(Mark Herring)也承認當年曾把臉塗黑假扮黑人。

「美聯社」報導，諾譚正力抗全黨要他辭職的壓力，宣稱他的醫學院畢業紀念冊上的種族主義照片裡的人不是他，可是說不清這張照片何以會出現在他的個人頁面，以及一開始他為什麼認錯，只宣稱「我反應過度」。

非洲裔的費爾法克斯也面對愈來愈強烈的逼退聲浪。加州大學教授凡妮莎‧泰森先出面指控他2004年在波士頓旅館強迫她口交，接著39歲的梅瑞迪絲‧華森8日指稱2000年在杜克大學遭到他強暴。

費爾法克斯堅決否認這些指控，宣稱顯然有人對他進行「邪惡和經過協調的抹黑。我不會辭職」。

許多民主黨人原來對他受到性攻擊指控審慎的避免表態，宣稱必須調查是否確有其事；但是，第二項指控出現後立刻湧現一致譴責浪潮，要他辭職的呼聲不斷加強，要他以平民身分面對這些指控，避免影響民主黨「藍化」維吉尼亞州的勢頭。

民主黨州眾議員賀普(Patrick Hope)說，如果費爾法克斯到11日還不辭職，他將提出彈劾。

雖然民主黨在當前反性侵害的「我也是」運動時代，對黨員任何行為不端採取零容忍立場，可是在維吉尼亞進行徹底清洗卻可能損失慘重，因為一旦民主黨三巨頭都被趕下台，共和黨籍的州眾議會議長考克斯將順理成章出任州長。