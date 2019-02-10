從工程師跨足地產業 美國灣區傳奇人物「想自己做主」

2019-02-10 16:47 世界日報 記者 世界日報 記者 李榮 ／專題報導



美國灣區傳奇人物鮑選耀。 世界日報李榮／攝影 分享 facebook

鮑選耀可以說是灣區傳奇人物。在地產開發業，華人並不多，第一代的華人移民更少；而鮑選耀來自上海，先後到港澳、再到美國。他原本是個工程師，後來跨足地產業，並且成為灣區最知名華人地產商。

就讀兩名校 跨足地產業

鮑選耀曾就讀於柏克萊加大與史丹福大學，問他為什麼從原本的土木工程師，轉行到地產開發？「我想要自己做主。」鮑選耀指出，他一直有個創業的夢想，希望有一天能夠「自己做主」，因此覺得進入地產開發創業，比當一位專業的工程師更適合自己。

夫妻行事低調 鮮少受訪

鮑選耀進一步說，他與太太都是基督徒，堅持誠信、公平、坦白，也相信努力工作的價值，對於工作更是非常驕傲。他表示，無論事業成功於否，自己都一直是同樣的人，是一位基督徒，簡單生活。太太Susanna也說，兩人相信主，相信做正確的事情，對於事業的成功，「現在財富是神借放在我們這邊的。」

鮑選耀與Susanna從學生時期開始交往，兩人從無到有，一起開始。雖然地產開發生意有成，讓他們變為名人，也在社區引起對於都市規畫各種不同意見的爭論；但兩人鮮少受訪，行事低調，也不常公開談自己過去的故事。2015年，一次在「Christian Entrepreneur Association」的演講是特例，用了近一小時回顧自己的成長與創業歷程，當日的主題是：「How Extraordinary Things Happen to an Ordinary Guy（非凡的事情，怎麼會發生在一個平凡人身上？）」從講題就能看出他對於信仰的堅定。

外界誤會多 誠信是重點

生意總有起落，開發難免遇到挫折。鮑選耀強調：「基督徒第一是不能做壞事，第二要做好事。」他無奈說，外界對於他事實上有很多誤會；但就像這次與Macys百貨的交易案在眾多國際競爭者下成功拿到，其實這次的成功也是梅西百貨，以及商業夥伴對Sand Hill Property多年的合作經驗與信任，「人家說，你或許可以騙人一次，但如果不誠信，不可能有第二次的機會。」