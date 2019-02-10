收購舊金山地標I.Magnin 鮑選耀：梅西百貨選擇我

2019-02-10 16:47 世界日報 記者 世界日報 記者 李榮 ／專題報導



鮑選耀（圖右）談收購案與未來。 世界日報記者李榮／攝影 分享 facebook

舊金山地標、聯合廣場的梅西百貨（Macy`s）向來是金山遊客必訪之處，白色主建築梅西百貨有70萬平方呎，緊鄰著的連棟建物「 I. Magnin 」也有25萬平方呎，共11層樓，樓上也是梅西百貨，樓下則為Louis Vuitton、Loro Piana等國際品牌門市。

去年傳出梅西有意釋出「 I. Magnin 」建物的消息，多個極具實力的國際買家表達意願並下標，最後由華人背景、灣區本地的開發商「Sand Hill Property Company」拿下，總成交價約2億5000萬元；等於大約以一平方呎1000元的價格，買下了極具象徵意義的歷史建物與發展機會。

I.Magnin指標性 大家都想買

「說實話，我們出的價不是最高的，但是他們（Macy`s）選了我們Sand Hill。」Sand Hill Property東主鮑選耀（Peter Pau），以及太太Susanna Pau過去幾個月除了舊金山聯合廣場梅西「 I. Magnin 」建物的收購案，也在南灣聖荷西與薩拉度加的交界處，買下知名的「El Paseo de Saratoga」商場。

談起連串收購，鮑選耀說，他們是長期的投資人，看的是20、30年的展望，而買下物件後將重新規畫定位，把旗下物業打造為符合未來社會需求的新型態商城。

他表示，聯合廣場梅西百貨連棟建築「 I. Magnin 」是具有指標意義的建物，「（這種機會）非常稀有，每個人都知道這裡，大家都想要買。」而Sand Hill過去在桑尼維爾、庫比蒂諾已經與梅西百貨完成兩次的交易，雙方有信任感與默契，最終如願買下，並且在40天之內就完成所有程序。

新形態住商 是交通解藥

鮑選耀說，「 I. Magnin 」裡面的梅西預計很快就會搬走，而LV、Loro Piana會繼續留下，梅西遺留的空間則會重新規畫，可能部分作為辦公室、部分為住家。事實上，在網購發達、零售業重整、灣區愈來愈擁擠的趨勢下，他認為，混合型（mixed-use）的物件不但是城市未來的趨勢，更是交通問題的解藥。

「很多人好奇我們（Sand Hill）買下El Paseo de Saratoga是為了什麼？其實我們本來就是開發零售起家的。」鮑選耀表示，從早期庫比蒂諾中信廣場的開發案，公司就跨足零售店面、住家、旅館的混合開發，看到的就是人口密集帶來都會樣貌的改變。

他舉例，亞洲都會人口多，住宅區與零售、娛樂在同一規畫區內，住戶下了樓就可以買東西，生活機能健全；而灣區得天獨厚，天氣好、環境佳、工作機會多，不斷會有新的移民湧入，未來勢必愈來愈熱鬧，而新型態的住商規畫正是解藥。不僅方便，還能解決交通堵塞的問題。

「我認為不該長時間通勤上班，時間應該花在更有意義的事情上面。」鮑選耀指出，灣區生活成本很高，很多教師、消防員、服務業從業人員無法負擔高房價，必須住到非常遠的地方，「長久下去不是辦法，已經看到學區在流失老師，而大量的通勤也導致交通阻塞。」

不同的選擇 讓城市更繁榮

另一方面，灣區獨棟屋的高房價也造成年輕家庭無法負擔而「搬不進去」，學區流失學生、城市人口老化，「城市不是鄉村俱樂部，不能只是有了年紀、口袋有錢的人；城市要多元，各種不同社會階級的人都該有，這是平等、是尊重，也是維持健康城市所需要的。」

部分人士對於開發總抱持擔憂的態度，鮑選耀則認為，城市會一直往前發展，「灣區有很多聰明的人，應該想辦法解決問題，不能只是害怕。」

又例如，原本有人擔心庫比蒂諾蘋果新園區會造成交通問題、將影響房價，但事實上，蘋果新園區附近的房價增值比其他庫比蒂諾的區塊更快速，而且公寓建築與獨棟屋的市場本來就不一樣，不同的選擇讓城市更繁榮多樣。Susanna也說，她與鮑選耀兩人是基督徒，總是樂觀、相信神的陪伴，「雖然一路上受到很多不白之冤，然而兩人樂觀面對。你看桌上這半杯水，我們總是看還有的那半杯。」

規畫社區 低租金助遷入

Sand Hill三年前在東巴洛阿圖買下一個600個單位的物件「Woodland Park Communities」，鮑選耀先是重新規畫社區，獲該市長頒發表揚狀，又推出特有的「Zero-Displacement Improvements」方案，讓原住戶以遠低於市場的原租金，在改建後遷回。他解釋，照租管法令規定，重建後房租的限制重設，理論上可調回市場價格，但是他們決定讓原住戶以原本的租金留下，剩下的物件自然納入能負擔新房租的房客，讓附近公司的高收入員工能就近居住，讓社區保持各階層的組成與活力。

「有看籃球嗎？就像勇士隊一樣，不可能全隊都是明星球員，要各司其職。」鮑選耀說，健康的城市應該有澎湃的組成，而他追求的就是提供多樣豐富、就近發展的社區型態，「如果不一起合作，城市就不會贏。（健康的城市）要打造共存的空間。」