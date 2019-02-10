世報辦節稅投資論壇 鄭德倫：未來兩年全美房價跌20%

2019-02-10 16:23 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／蒙特利公園市報導



房地產專家：全美未來兩年房價普遍跌幅將達20%。 世界日報記者謝雨珊／攝影 分享 facebook

GoGo房地產投資CEO、鄭德倫房地產學院院長鄭德倫，9日在世界日報主辦的「節稅投資全攻略」論壇上預測，全美未來兩年房價普遍跌幅將達20%，最高可達25%。

鄭德倫點出四大跌幅的原因。第一、GDP成長指數與屋價上漲幅度背離，也就是說，民眾薪水漲幅不多，但房價卻比五年前高漲了30%以上，在實質購買力沒有同步成長的狀況下，房價上漲無力。

第二、獲利了結。自2009年至2016年這一波買房投資的族群而言，絕大部份從2018年度逐步獲利出清庫存量，而2018年下半年度起更是加大力度賣出，賣壓沉重亦是此波不動產回檔的主因之一。

第三、美中貿易戰爭懸而未決。美中貿易大戰無疑讓房產業者雪上加霜，近日工程造價已至少高漲30%以上，聯準會不得不調息抑制通貨膨脹的壓力。然而利率的調整，正是讓民眾實際購屋成本增加的一個最重要的因素，導致許多人選擇觀望而不買，買氣低迷，房市看淡。

第四、上一波金融海嘯時，美國政府為避免過多的房屋拍賣拖垮經濟，推出了「家庭可負擔再融資計畫」(Home Affordable Refinance Program) 的救濟方式，其主要模式是把當時無法支付高額利息的屋主的貸款利率下調為1%，並給予五年償還期，希望藉助經濟復甦使得屋主累積實力支付正常的房貸。不過此一計畫至今年為止成效不大，銀行經由貨款抵押累積了不少法拍屋。鄭德倫表示，今年推出的拍賣屋及銀行屋的數量將會數倍於往年，對房價產生重大影響。