世報辦節稅投資論壇 王惟：集中投資改變趨勢上市公司

2019-02-10 16:23 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／蒙特利公園市報導



美股分析師看好2019美股，建議「集中投資」取發財之路。 世界日報記者謝雨珊／攝影 分享 facebook

美國上市公司CIIN總裁兼CEO、美股分析師王惟（Warren Wang）9日在世界日報「節稅投資全攻略」論壇上，分析2019美國股市投資方向，擁有30年投資經驗的王惟看好2019年美股，並建議民眾可投資具有改變社會趨勢的上市公司，集中投資以取得發財的機會。

根據過往投資經驗，王惟發現投資可改變人類生活方式的趨勢通常都有不錯的回報。他以亞馬遜（Amazon)為例表示，亞馬遜公司從最初的1.73元，在短時間內漲到1500元，原因在於該公司改變了大多數人的消費方式，當初看準亞馬遜的投資者，想必現在都有豐富的收穫。根據時事與大環境趨勢的走向，他預測2019年的趨勢會偏重於三項方面：生物科技、5G技術、及人工智能，他提到5G技術有助於人工智能及醫療機器的發展，「投資對人類生活改變大影響的上市公司，回報都會相當不錯」 。

另外，王惟也估計那斯達克（NASDAQ）股票綜合指數在未來有機會漲到1萬點以上 。他解釋，NASDAQ經過18年盤整，再加上許多科技與技術的發展，這些都將可能推動NASDAQ有很大的漲幅。「平民百姓投資股票是想賺錢，而不是虧錢」，他總結投資策略表示，若想賺大錢最好是集中投資，不要分散投資，因為分散投資只能賺小錢，而投資時，可以看準有機會改變社會趨勢的龍頭上市公司，且最好定期定投，切記不可一下砸太多錢。王惟已將多年經驗匯集成書籍，若想取得免費電子版書籍，可加王惟微信warrenwang2018獲取。