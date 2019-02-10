世報辦節稅投資論壇 楊安立：商業合約越清楚越少糾紛

2019-02-10 16:23 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／蒙特利公園市報導



楊安立主講。 世界日報記者張宏／攝影 分享 facebook

商業訴訟、合約糾紛、信託規劃等關係到民眾切身利益， 在本報9日舉辦的「2019節稅投資全攻略論壇 」上，商業及專利法律師楊安立為大家詳解。

楊安立主講「如何避免商業訴訟及合約糾紛，及高所得的產權及信託規劃」。她說，公司有獨資經營業主、小型企業公司、股份公司（C-Corp）和有限責任公司、合夥公司（LLC，LLP)的形式。 不同的公司形式有不同的責任和合約細節。

導致商業糾紛的一大原因是合約沒寫清楚。她說，合約最好是英文，只要雙方同意，什麼都可以寫入合約，要寫清楚雙方名字和時間、合約目標。如果一方未履行合約，其結果也要寫明，發生糾紛誰付律師費等都要寫進去，越清楚越少糾紛，簽字後要公證。不管是朋友還是陌生人，都要把合約寫清楚，因為朋友和家人最容易產生糾紛。租約很容易產生糾紛，寫租約時要寫清楚需要支付的各項費用，責任權利都要講清楚，商業租約一定要買保險。

合約最好寫入替代的糾紛解決程序（ADR），可通過友好協商、調節和仲裁來解決，能幫助民眾節省時間和金錢，減少律師費開銷。

楊安立說，大家關心的知識產權包括專利，專利又分使用專利和外觀專利兩種，其次是商標專利，包括公司名字和Logo或字幕，第三個知識產權就是版權。