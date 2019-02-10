影／世報辦節稅投資論壇 顧衍時：加州房產仍有增值空間

2019-02-10 16:23 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／蒙特利公園市報導



美國股票、地產投資前景大好，中美貿易戰對雙方都利好。世界日報9日舉辦「2019節稅投資全攻略論壇 」，經濟學家和會計師顧衍時發表「美國經濟的現狀和預測-對世界經濟的影響」主題演講，深入分析美國經濟狀況。

顧衍時表示，有競爭就有進步，中美貿易戰其實對雙方都有幫助。對中國來說，知道自己實力不如美國，必須自強。未來中美衝突還會持續不斷，3月1日雖有暫時緩和，但以前的好日子不復返了，華人在美國要低調行事。

在利率方面，聯準會在2018年到2019年加了四次利率，且表示2020年利率會比較穩定，直接影響到房地產和股票，並對股市有利，帶動股市不會太差。目前可考慮入手石油和黃金股票，石油和黃金很重要，美國已成為石油出口國，這是一大成就。不少人對經濟仍有疑惑，所以黃金價值上漲。

房地產30年借貸利息5.5%，還是不錯的。房地產連六年上漲，去年有所緩和，大家以為房地產會下降，他不那麼認為，加州人口不斷上升，房地產在大城市包括洛杉磯和北加區域，還是有3%的增值空間。

他說，大家對稅務興趣大，今年會計師要花更多時間計算新稅法。企業最高稅率從35%降到21%，還是大企業最占便宜。股市會好，股市利潤會增加，也會讓更多現金投在股票市場。很多企業趁機買回企業發行的股票，回收必然會影響股票市場。

美國國會內部矛盾會迫使川普面對現實，尤其是民主黨壓力，因此川普為了考慮下次的選票，就要對州稅和房地產稅的1萬元減稅額度做出退讓和改變。美國經濟有優點，但是赤字很高，今年赤字會達到9兆，但是貿易赤字在降低，今年1月第一次貿易赤字低於500億，貿易赤字減少會幫助川普吸收一定選票。但是美國財政赤字依然是大問題。

演講結束後，聽眾紛紛向顧衍時提問，場面非常熱鬧。

世界日報舉辦節稅投資論壇。 世界日報記者張宏／攝影 分享 facebook

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