世報辦節稅投資論壇 楊逸凡：企業拿20%減稅有訣竅

2019-02-10 16:23 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／蒙特利公園市報導



楊逸凡主講。 世界日報記者張宏／攝影 分享 facebook

如何在新稅法下省稅和積累財富是很多人關心的話題。資深稅務會計師、克勤會計師事務所合夥人楊逸凡，9日在世報節稅投資論壇上指點迷津，主講是「川普稅改的正式實行和相應稅務規劃 - 如何能在新稅法下省稅和累積財富」，傳授省稅方法和技巧，聽眾大有收益。

楊逸凡說，大部分稅改內容從2018年開始，2019年報稅會有明顯改變。川普稅改主張減稅和簡化，減稅主要體現在公司層面和其相關形態的公司如LLC等，個人層面好像略減。但根據他們的客戶案例，個人稅有減有增，因為加州是高收入州和高房價州，大家不要期待過多，且不能只看稅率下降，也要看起徵點。

她說，加州收入較高的個人會受到影響，加州州稅10%和房地產稅，原先可抵稅5萬元，現在兩項加起來只能抵稅1萬元。她建議大家2019年盡量把和州政府有關的房地產稅延到2020年，期待1萬元上限條款修改，先不急交稅。個人稅是減稅還是補稅的關鍵點，除了收入水準，還要看減稅項的內容。建議大家做好規劃，集中減稅項目，比如捐款、醫療費包括植牙等，都能集中一次用掉。

對於公司業者來說，企業服務內容不同，計算方法不同，如何拿到20%的減稅？首先應納稅所得（Qualified Business Income, 簡稱QBI）總額要控制，降低稅收到門檻以下；其次是利用薪水達到減項；最後活用條款，例如合併多個相關企業做一個QBI，如有QBI虧損可和盈利的QBI帳目結轉。

現場座無虛席，其中不少人財力雄厚，或至少有一套房屋出租的房東。