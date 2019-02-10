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築牆vs.反築牆 歐洛克11日艾爾帕索迎戰川普

2019-02-10 15:41世界日報 編譯陳韻涵／綜合9日電

川普推動建牆、歐洛克領導抗議，兩人周一德州對壘。 路透
川普推動建牆、歐洛克領導抗議，兩人周一德州對壘。 路透
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川普總統11日將赴德州艾爾帕索（El Paso)）舉行築牆造勢活動，民主黨前國會眾議員歐洛克（Beto O`Rourke）視此為德州民眾掌控主導的機會，將領導示威遊行對抗川普；屆時川普寶寶（Trump Baby）氣球也將再度亮相。

川普5日發表國情咨文，以艾爾帕索為例闡述何以需要興築美墨邊牆，並訂11日到訪艾爾帕索屋崙球場（Coliseum）推動築牆；兩黨若未能於15日的期限前達成協議，政府恐怕會再次停擺或川普可能宣布緊急狀態。

位居美墨邊境的艾爾帕索已成為移民議題焦點，也是川普不斷推動築牆的引據。

歐洛克日前接受名嘴歐普拉溫芙蕾(Oprah Winfrey)專訪時說，川普的造勢活動是艾爾帕索市掌握話語權的機會。

他並告訴「艾爾帕索時報」（El Paso Times）：「我認為總統決定聚焦艾爾帕索、他恐怖的妖魔化和誹謗移民，尤其是墨西哥人，以及他希望我們害怕的邊境疑慮，將成為我們的優勢。」

他接著說：「當總統在國情咨文中提及艾爾帕索且親身蒞臨，國人聚焦艾爾帕索，周一更會是如此。」

歐洛克說：「他給我們一個訴說自己故事的機會，我們將好好把握。」

川普在國情咨文中表示，艾爾帕索的犯罪率在興築邊牆前「極高」，情況直到高牆樹起後才改善，引起當地人強烈不滿。

艾爾帕索官員、執法人員和共和黨的市長馬戈(Dee Margo)堅稱，艾爾帕索的犯罪率「從未」名列全國最危險城市之一；艾爾帕索既有的圍牆為小布希總統2006年據「安全圍牆法」（Secure Fence Act）下令修築。

聯邦調查局（FBI）的統一犯罪報告（Uniform Crime Report）和警方數據顯示，犯罪率在1993年達到高峰，發生6500多起暴力事件；1996年到2006年，此數據下降34%；2006年到圍牆動工前兩年的2011年，犯罪率再降17%。

川普移民共和黨
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